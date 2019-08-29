TikTok变现新招数：让广告主在第三方应用投广告

8月29日消息，据国外媒体报道，新发现的开发者文档显示，抖音海外版TikTok已经为广告客户推出了一个本地受众广告网络，目前在东亚进行试运行。该网络可让广告客户在TikTok以外的第三方应用投放广告。

该网络——类似于Facebook、LinkedIn和Snapchatt的网络——让广告主可以通过一系列的第三方应用程序来覆盖用户，而不仅仅局限于TikTok的平台。广告主既可以选择投放全屏视频广告，也可以选择出现于大多数免费游戏的激励性视频广告。

两名了解TikTok业务的广告主向Adweek证实，TikTok本地受众网络在东亚市场的试运行可能预示着，它未来会在美国市场有动作。

“受众网络——对于任何平台而言——都是一个非常有力的进展。”网红营销公司PMYB常务董事罗汉·米达(Rohan Midha)表示，“目前，TikTok的估值可能高得令人难以置信，但任何一家公司都需要找到新的增长方式来保持这种势头，并让投资者满意。”

在TikTok应用在全球范围不断普及的同时，该公司也在同步推进其计划的其它一些广告产品。今年6月，Digiday称，TikTok正在试验自己的定制受众系统，以更好地根据用户的线上行为展示定向广告。

现在说这次试运行最终将如何影响TikTok的盈利还为时过早，但不难看出它对广告客户的吸引力。仅2018年一年，该平台的全球下载量就达到了6.67亿次，是去年下载量第四高的应用——甚至一度超过了Facebook、YouTube、Snapchat和Instagram，成为10月份下载量第一的应用。截至2019年3月，TikTok全球用户已经在应用内代币上花费了7500万美元。

有了本地受众广告网络，TikTok可以将其微定向广告投放能力应用到iOS App Store、谷歌Google Play和一些中国本土应用商店的各种应用上。广告主也可以将他们想要规避的特定应用程序列入黑名单。

TikTok通过应用内购买获得数百万美元的收入，而非通过付费媒体产品，这并不是因为它缺乏相关的尝试。

广告公司Fanbytes的首席执行官蒂莫西·阿莫(Timothy Armoo)表示，“目前，我们有信息流广告和赞助挑战活动，但在TikTok平台上，它们都非常少见，甚至从未正式推出过。我们看到品牌商们有很多的需求，我们也听到他们说，他们不知道如何在信息流中推行基本的视频广告。”

正如阿莫所解释的，作为测试的一部分，TikTok提供的广告——从原生视频广告到可竞标广告，再到基于兴趣的定向广告——只对选定的广告代理商开放。他表示，这是该公司在进军西方市场之前需要克服的第一大障碍。那第二大障碍是什么呢？弄清楚用户到底想看什么样的广告。

“你必须要问自己，‘35岁的你要如何为青少年创造广告内容呢？’”阿莫说道，“营销者们往往会试图将Instagram上的已有内容照搬到像TikTok这样的平台，你会有这样的思维障碍，但这行不通。他们无法转变思维，来使得自己的策略与TikTok的其他内容相契合。TikTok上的内容节奏快，且十分有趣。”

有些品牌已经找到了窍门。例如，Kroger在其最新的一次推广活动中邀请了TikTok上很有影响力的一些网红，鼓励用户通过制作带有品牌主题标签的视频参与进来。