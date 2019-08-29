YouTube将为儿童设立独立网站，应对不良视频争议

北京时间8月29日早间消息，因为主站向儿童展示不良视频，YouTube遭到批评与调查。今天YouTube对外宣布，将会推出专门面向儿童的独立网站。

新网站相当于YouTube Kids移动App的线上版本，本周晚些时候就会上线。另外，Kids App和网站会根据年龄段为孩子提供各类内容。YouTube给儿童分类为：Preschool（学龄前儿童），年龄4岁或者更小；然后是Younger，年龄5-7岁；再然后是Older，年龄介于8-12岁。

YouTube在声明中表示：“我们深知，有些内容对4岁的孩子来说很不错，但未必适合10岁的孩子，正因如此，我们希望父母在YouTube Kids平台为孩子挑选内容时能够更轻松一些。”

因为总出现不适宜、误导性视频，有时甚至传播暴力视频，YouTube引起许多争议。多年来，YouTube高管不能或者不愿意解决问题，因为在观众参与度方面公司制定了目标，他们承受很大的压力。

此前FTC对YouTube展开调查，看它是否违反《儿童在线隐私保护法》（COPPA）。最终FTC与YouTube达成协议，但协议的条款没有披露。为了取悦监管者，YouTube不会在儿童可能观看的视频中插入定位广告。

在周三的声明中，YouTube告诉父母，它无法及时发现所有不良视频。声明称：“我们的系统正在努力剔除不适合各年龄段孩子观看的内容，但并非所有视频都被人工审核过。如果你发现我们有不良视频被我们错过，你可以屏蔽它或者标出来，从而加快审核速度。”