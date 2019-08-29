苹果iPhone 11要改名，或在暗示手机市场江河日下

下一代iPhone要改名的消息传言已久，而即将与iPad、Macbook产品线相统一的新命名方式，或许也暗示着手机市场的需求已经江河日下。

iPhone改名传言基本已确认

本月中旬开始，对于在9月即将发布的新款iPhone会更改命名方式的传言便不绝于耳，首先便是已经在去年成功爆料了iPhone XS系列将会采用XS与XS Max的命名方式，同时还给出确切的机身重量等信息的CoinX再次给出爆料，苹果公司将对秋季发布的新品手机进行命名调整，新款iPhone将增加“Pro"后缀。

此外，从2018年苹果9月份的发布会开始，苹果的iPhone X系列从原来的仅有一款iPhone X，变为了同时拥有iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max三款产品，并且在名称配置上基本属于同一次代，而非如2017年iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus三款产品在外观设计、硬件规格上存在较明显的差异。

另根据知名苹果分析师郭明錤在7月份发给投资者的最新报告中预测，2020年苹果还会将推出三款iPhone产品，并会同时支持5G网络，支持毫米波与Sub-6GHz全频段。

也就是说，三款成为未来iPhone产品线的标准数量，作为一个在西方世界被很多文学名著、法典、艺术所热衷选择的数字3，其实也是目前苹果在笔记本、平板上的产品分类数量，笔记本上加上目前暂时下架的MacBook、还拥有Macbook Air、Macbook Pro，平板上也已经推出了iPad Pro、iPad Air，以及在近期重新更新配置的iPad Mini。在Pro成为其他产品线固定名称的情况下，iPhone也很可能开始于iPad、MacBook产品线在命名上保持一致。

新命名方式或许意味着手机市场已江河日下

然而，其实在目前苹果的产品线上，除了iPhone产品外，还有一个类别的产品还暂未迎来被冠以Pro、Air这样的命名方式，并且产品线的数量还未达到三款，而是与iPhone之前类似的拥有一大一小两款产品。那就是Apple Watch产品线，尽管在同时销售着不同代别的产品，但并未在硬件规格上、外观上产生巨大分化。

有意思的是，从全球市场的整体走势来看，越是消费需求放缓的产品，苹果便可能会采用标准、Air、Pro这样的产品组合方式来将这一产品线进行分类。

从笔记本品类来看，根据IDC公布的最新数据来看，在2019年第一季度，包括台式机、笔记本电脑和工作站在内的传统PC同比下降3.0%，在该季度中消费者需求减弱，其中美国笔记本电脑的销量也在同比下降。

另一方面，曾经挤占了笔记本市场的平板电脑，目前在全球的需求也正在下降，根据Strategy Analytics的数据，2019年Q2全球平板电脑市场规模同比下降7%，其中2019年Q2苹果iOS出货量（批发）同比下降7%至1070万台，原因在于苹果的iPad平均售价的上涨，已从2018年Q2的410美元上升至2019年Q2的469美元，对总出货量造成负面影响。

显然，面对需求下降，为了保障销售业绩，涨价也是苹果的应对策略之一。近年来同样涨价明显的iPhone也间接印证了目前手机市场需求持续走低的事实。有数据显示，目前旗舰机型的换机周期已经从18个月延长到27个月，甚至国外分析师Toni Sacconagh称苹果iPhone的换机周期已经延长至4年。此外，尽管5G版iPhone可能会在2020年发布，但5G手机至今还未展现出拉动市场的效力，价格成为了5G手机普及的关键障碍，而苹果显然并不会扮演价格屠夫的角色。

事实证明，苹果iPhone的业绩也确实已经没有往日的风采。上月底，苹果公司公布了其2019财年第三财季（自然年第二季度）的财报，其中iPhone营收为259.86亿美元，同比下滑近12%。而其他品类中最具潜力的则是以Apple Watch为代表的可穿戴设备，营收55.25亿美元超iPad的50.23亿美元，同比上涨48%。按照此增长势头，超过营收为58.20亿美元的Mac也是指日可待。

而从市场需求上来看，可穿戴设备未来确实有着巨大的增长潜力，根据蓝牙联盟给出的预测，到2023年，蓝牙智能手表年出货量将增长3倍，蓝牙耳戴设备年出货量将增长140%。显然，目前作为具备最佳分体式蓝牙耳机体验的AirPods、体验较其他品牌产品拥有明显优势的Apple Watch将随着整体市场的需求大增，成为苹果重要的业绩增长领域。

Pro有了，Air还会遥远吗？

面对手机整体市场疲软的iPhone，走向长期三款产品的设定，与同样市场需求趋于稳定的iPad、MacBook在产品线上形成统一，显然已经基本成为事实。更何况还有爆料大神、分析师的言论进行背书。

▲曝光的邀请函

从目前分析来看，从原有机型iPhoneXS、XS Max的新一代机型将可能被称之为iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max，其中iPhone 11 Pro Max的电池容量将会接近4000mAh，成为至今为止最大电池容量的iPhone。而作为在目前在市场上销量不错iPhone XR的新一代机型将可能被称之iPhone 11，最大的差异在于iPhone 11 Pro的两款机型背部将会拥有三颗主摄像头，增加超广角镜头，iPhone 11将拥有两颗主摄像头，同时都会增加夜景拍摄功能。另外，有消息称，作为iPhone XR的延续iPhone 11将不会采用同时发布的最新A13处理器。

此外，苹果假若如外界所料采用了Pro的命名方式，那么一直传闻中iPhone SE 2很可能便是以Air作为定义的后手。不过，目前即便抛出Air系列也吸引力不足，而一旦手机的体积、重量继续无休止的攀升，相对小屏、轻量化的手机可能再次成为新的卖点。而当年的iPhone SE现在也依旧被很多人所使用，并被比喻为性能小钢炮。