NASA卫星证实亚马逊雨林正快速燃烧

据国外媒体报道，随着巴西亚马逊雨林的大火持续肆虐，NASA卫星和国际空间站上的宇航员们也在从太空中追踪大火的最新动向。而他们的观察结果证实，今年的确是巴西自2010年来火灾最频发的一年。

▲图为卫星在8月15日至22日间观测到的火灾活跃点

自2003年来，NASA一直在使用Aqua卫星上搭载的中分辨率成像光谱仪（MODIS）探测器检测全球各地的热异常现象。而MODIS今年探测到的火灾数量已经达到了2010年以来的最高点，说明亚马逊地区的火灾数量可能已经创下了历史记录。

今年旱季期间，MODIS探测器在亚马逊地区探测到的火灾发生时间和位置与伐木去林行为之间有很强的相关性。且亚马逊地区七州今年的火灾数量均高于去年同期水平。

▲卫星正在追踪亚马逊雨林的火灾情况

亚马逊雨林为全世界贡献了20%的氧气，但如今该地区的大火已经持续燃烧了数周时间，令人们激愤不已。环境保护学家对伐木工人和农场主们表达了强烈谴责，因为他们为了获得更多农田、不惜放火焚烧森林。在全世界不断抵抗气候变化的浪潮中，这样的行为无疑是“一石激起千层浪”。

Aqua卫星上搭载的大气红外探测器（AIRS）收集的数据显示，亚马逊西北部上方大气中形成了一股一氧化碳羽流，并在海拔约5.5公里的高度上不断朝东南方向扩散。这些一氧化碳气体将在大气中存留一个月之久。

▲图为宇航员从国际空间站拍摄的亚马逊雨林大火景象

国际空间站上的宇航员们也可以从太空中观察到亚马逊地区逐渐被烟雾吞噬的情景。在他们发表的照片中，可以看到雨林上方被一团团烟雾所笼罩。

各国领导人在近日举行的G7峰会上承诺将提供2200万美元，用于派遣灭火飞机、以及开展针对亚马逊雨林的其它缓解举措。