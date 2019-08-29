谷歌：华为Mate 30能用安卓，但不能用谷歌应用和服务

8月29日消息，据国外媒体报道，华为的新旗舰手机Mate 30可能会面临一大麻烦——它将不能搭载谷歌旗下的应用和服务。

这意味着Mate 30——可能还有其他即将推出的设备，比如现已推迟上市的可折叠手机Mate X——推出以后可能会受到严重限制。它们仍将运行Android，Android是它们的核心开源软件，厂商可以免费获得。但谷歌已经向The Verge证实，Mate 30和Mate 30 Pro(传言将于9月18日推出)将不能搭载谷歌旗下的应用程序和服务。考虑到谷歌的应用程序的重要性，这可能会使得这两款手机处于很大的劣势。

今年5月，美国商务部授予华为三个月的延期令，允许其采取必要的行动，“来为2019年5月16日或之前向公众提供的现有华为手机提供服务和支持，包括软件更新或补丁。”上周，华为刚刚获得了第二个90天的延期（将于11月19日结束），但这只适用于此前推出的手机。Mate 30(以及华为计划推出的任何其他机型)不符合该法案，因此不在豁免范围内。

谷歌的应用程序和服务——尤其是谷歌Play Store应用商店——被认为是Android操作系统的重要组成部分。去年，欧盟对谷歌开出创纪录的50亿美元罚单，原因是该公司以Play Store的访问权为筹码，迫使Android手机制造商将谷歌设定为其硬件的默认搜索引擎。没有谷歌服务的Android设备唯一真正的成功案例是亚马逊价格低廉的Fire平板电脑，而这些平板电脑与Mate 30有很大的不同。Mate 30是一款旗舰设备，要与Galaxy Note 10 Plus、Pixel 4和OnePlus 7 Pro等产品竞争。

近年来，中国的手机公司必须得在没有Play Store的情况下运营，但中国有数百家应用商店在竞争，各家应用商店提供的应用也不尽相同。

自2018年以来，华为一直在致力于打造自己的应用商店，来应对当下的这种情况，但美国的限制意味着它仍然会面临一番苦战。