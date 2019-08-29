美国禁止携带星球大战球形可乐罐上飞机

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家8月29日消息 美国运输安全局(TSA)在推特上表示，飞机上禁止携带星球大战球形可乐罐，并称“无论是在随身行李还是托运行李中，都禁止携带炸药仿制品和惰性炸药”。
迪士尼乐园的星球大战主题园区今年推出了星球大战球形可乐罐，该可乐罐由可口可乐公司为星战园区独家定制，有着BB-8的球状造型，但这个造型的饮料如果出现在其他场合，很容易被误认为杀伤性武器。
据悉，该款星球大战球形可乐共四种口味，分别是：可口可乐、健怡可乐、雪碧、及矿泉水。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有