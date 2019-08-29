美国禁止携带星球大战球形可乐罐上飞机

IT之家8月29日消息 美国运输安全局(TSA)在推特上表示，飞机上禁止携带星球大战球形可乐罐，并称“无论是在随身行李还是托运行李中，都禁止携带炸药仿制品和惰性炸药”。

迪士尼乐园的星球大战主题园区今年推出了星球大战球形可乐罐，该可乐罐由可口可乐公司为星战园区独家定制，有着BB-8的球状造型，但这个造型的饮料如果出现在其他场合，很容易被误认为杀伤性武器。

据悉，该款星球大战球形可乐共四种口味，分别是：可口可乐、健怡可乐、雪碧、及矿泉水。