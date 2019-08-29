马斯克的十万亿美元火星殖民梦

据外媒8月28日消息，SpaceX星际飞船原型“星虫”（Starhopper）在美国德克萨斯州进行了自由悬浮测试，创造了150米的飞行高度新纪录。这可以算是一个相当大的突破，因为这款火箭的上一次飞行高度仅为20米。

埃隆·马斯克非常激动地发推道：“终有一天，Starhopper会降落在火星上。”

一直以来，马斯克都在付诸行动，努力实现自己的火星殖民梦。这位SpaceX创始人曾撰写了一本名为《火星编年史》的书，他在书中设想，数十名人类冒险家未来将在这颗红色星球上定居。

马斯克在2017年6月出版的学术期刊《New Space》上发表了他的火星愿景。他认为，从逻辑上来说，火星是太阳系中除了地球之外，唯一一颗能够维持人类生命的行星。它离地球很近，拥有足够的阳光；主要成分为二氧化碳的大气，虽然对人类来说是致命的，但却能帮助植物的生长。而且，它的引力约为地球引力的37%。因此，马斯克认为，在未来50至100年内，将一百万人送上火星是很有可能的。

火星殖民第一步：星际飞行

要想让地球人移居火星，按照目前的登月方法，显然是行不通，且不划算的。毕竟，传统航天系统的成本高达100亿美元/人。为此，马斯克设想了可重复使用的火箭和星际飞船。可回收的火箭概念早已在SpaceX多年的飞行测试和任务中得到了检验，而该公司计划中的星际运输系统（ITS），则将会帮助马斯克实现这一目标。ITS号称将是有史以来最强大的火箭，可以将300吨重物送入近地轨道，可使火箭加速到8500公里/小时，每个ITS的使用次数可达1000次。

而SpaceX昨日对星际飞船原型进行的测试，实际上主要目的是为了测试装载的猛禽发动机。猛禽发动机被认为是马斯克火星计划的关键，在最终的运载火箭上将会搭载41台猛禽发动机。

据悉，作为一个雄心勃勃的计划，这款星际飞船拥有更具野心的时间表。SpaceX暗示，这款火箭的第一次商业任务可能会在两年内实现，不过运载的将是货物而非人类。

“我们的目标是尽可能快地到达轨道，甚至可能在今年或明年年底前实现完全堆栈运行，然后在2021年初实现客户飞行，”SpaceX的商业销售副总裁Jonathan Hofeller在6月份表示。

目前已知的载人火箭飞行计划是日本亿万富翁前泽友作将于2023年，与一群艺术家搭载SpaceX的火箭飞往月球。

火星殖民第二步：火星地球化改造

解决好星际飞行问题之后，那么在对火星进行殖民之前，如何将火星环境改造成适宜地球人类居住，将成为最为优先的事项。

一向天马行空的马斯克当然也对火星地球化提出了自己的解决方案。

核弹

马斯克认为，只要能够释放出火星冰、岩石和土壤中所含的二氧化碳，就有可能让火星实现地球化。马斯克表示，通过向火星两极投放一颗或多颗核弹，可以加剧火星上的气候变化。此外，核弹爆炸还能释放被锁在火星冰层中的二氧化碳，增加大气密度，让火星变得更适宜居住。

这项计划已经证明是有争议的，一些科学家警告，核武器实际上可能会产生巨大的云层，并进入火星大气中，从而阻挡阳光并使火星气温更加寒冷。最近发表在《自然天文学》上的一项研究也声称“使用当今的技术无法实现火星的地球化”。

反射镜

不过马斯克对此回应称，这些预测并不会让人感到沮丧，因此还有其他方法可以让这颗红色星球升温。他的最新计划涉及一个巨大的反射镜系统，它将围绕火星运行，将太阳光反射到其表面上。

当然，马斯克并不是首个提出此类想法的人。2006年，美国国家航空航天局向一名亚利桑那大学的学生授予了奖学金，该学生研究了“使用大孔径、轻质轨道镜”来对火星表面区域进行改造，以便人类可以廉价地殖民这颗红色星球。

尽管浮现了反射镜卫星的想法，但马斯克仍然声称解决居住问题的“快捷方式”是通过核武器。

他继续解释为什么在火星上引爆核武器实际上不会导致致命的核辐射。“我的意思是在大气层上方连续出现非常低烈度的沉降核聚变爆炸，以创造人造太阳，”他写道。“就像我们的太阳一样，这不会让火星变得具有放射性。”

火星殖民第三部：火星城市

当把火星环境改造成适宜地球人居住后，人类就可以逐步建立定居点，建造火星城市，进行火星殖民史。

那么，在火星上建造一座城市需要耗费多少钱？根据马斯克的说法，它可能是人类历史上最昂贵的建筑项目，成本高达整个全球经济价值的八分之一。

这位SpaceX首席执行官的愿景不仅包括将第一批人送到火星，而且还将该任务作为建立永久定居点的起点。假设一切按计划进行，马斯克认为，能够实现自我维持的城市最早将在2050年就可以形成。

因此，如果SpaceX希望在短短三十年内开始建设一个新的火星城市，它需要多少钱呢？

“1000亿美元到10万亿美元之间，”马斯克于8月10日通过Twitter宣布。

这些计算是基于这样一个假设，即一个城市需要100万吨来自地球的货物才能起到最低的作用。建立这座城市的成本取决于每吨货物运往火星的成本。马斯克解释说，如果发送每吨货物需耗费10万美元，那么总的成本将达到1000亿美元左右。

1000亿美元究竟是一个什么概念呢？

除了Benard Arnaut、比尔盖茨和杰夫·贝索斯之外，世界上任何一个人的净资产都达不到1000亿美元，这笔钱甚至是马斯克自身228亿美元净资产的五倍；新西兰年度国内生产总值的一般约为2040亿美元；《巴黎协定》承诺各国每年共花费1000亿美元用于应对气候变化；这笔钱还可以承担1500次SpaceX猎鹰9号火箭的发射（每次发射成本为6200万美元）。

而马斯克所提出的上限10万亿美元呢？

这将超过美国州际公路系统近5000亿美元的成本，而这已经是人类历史上最昂贵的建筑项目；这是纽约市1.4万亿美元土地价值的七倍左右；也几乎可以买下英国的所有资产（价值约11.8万亿美元）；它达到了美国年度国内生产总值的一半。事实上，它占全球经济总量的八分之一。

就建造一座新城市的成本而言，这绝对是一个天文数字。那么该如何建设这座城市呢？

SpaceX计划使用星际飞船来启动火星城市的建设。这款火箭完全可重复使用，有足够的增压舱空间，可以在火星旅行中舒适地容纳约100人，行程持续三到六个月。假设SpaceX可以解决在轨道上添加更多燃料的问题，它的设计可以承载超过100吨的有效载荷。

该公司于2017年9月公布了将人类送往火星的计划，解释了两艘无人驾驶的星际飞船将如何首次降落，然后大约两年后，当地球和火星再次接近时，该公司将发送两艘载人和两艘无人飞船。

这些人的任务是建立一个推进剂仓库，为后续飞行补充液态氧和甲烷。

马斯克声称，每当地球和火星最接近时进行发射任务，可以在10个轨道同步周期内建立一个城市。为了赶上2050年的最后期限，该团队可能必须在2024年左右开始工作。SpaceX的首席开发工程师Paul Wooster在2018年9月解释说，未来的居民将不得不扩展到推进剂仓库之外，以创建回收计划、着陆平台、栖息地、温室和更多的生命支持计划。

火星殖民也许天方夜谭，成本也极其高昂，但是这项可比肩航海时代美洲殖民的计划，将会极大地促进人类的进化和发展，将人类引入太空时代。