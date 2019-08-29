为什么说特斯拉在华提价，投资者却不必担心

北京时间8月29日消息，特斯拉公司即将于明天提高中国汽车售价。但是，这并不意味着特斯拉的投资者就应该为此感到担心。

马斯克出席上海超级工厂动工仪式

根据多家媒体报道，特斯拉计划从周五开始提高在华汽车售价。特斯拉此举很可能是对人民币汇率走弱的一次回应，旨在消除汇率影响保持销售利润。另外，特斯拉还考虑在12月份再次提高在华汽车售价。

不过，媒体并未指出特斯拉此次上调价格的幅度。特斯拉尚未就此置评。

涨价被看好

多位分析师预计，任何涨价举措都会令特斯拉受益。“我们积极看待特斯拉的涨价，因为如果存在需求忧虑，企业一般不会涨价。”投行Robert W. Baird分析师本·卡洛(Ben Kallo)表示。

投行Cowen分析师杰夫·奥斯本(Jeff Osborne)也认同这一观点。他认为，涨价不会阻止许多中国顾客购买特斯拉汽车。“总有一个对价格不那么敏感的核心买家群体想要立即买到产品和服务，”奥斯本称，“我们的看法是，特斯拉认为他们可以小幅上调售价，但又不会影响需求弹性。”

韦德布什证券分析师丹尼尔·艾夫斯(Daniel Ives)把中国称之为特斯拉的“一个重要潜在增长市场”。他表示，涨价在情理之中，但是也提醒称，特斯拉中国销量可能将因此下滑3%至5%，具体取决于涨价的幅度。

特斯拉在中国电动汽车市场面临的未来机遇也受到质疑。中国去年的电动汽车销量达到130万辆，占全球电动汽车销量的大约60%。尽管规模庞大，但中国电动汽车市场也存在风险。

Model 3

首先，中国电动汽车市场的成长在一定程度上得益于政府的强力补贴。这些补贴旨在吸引消费者购买电动汽车。现在，政府开始限制补贴，这使得消费者购买电动汽车的成本上升。

其次，特斯拉在中国受到的竞争越来越激烈，这里到处都是来自中国和美国的竞争对手。特斯拉在中国销售的电动汽车比其他任何对手都要多，但是包括北汽和比亚迪在内的本土对手正在奋起直追。

中国是特斯拉第二大市场

特斯拉中国销售额增长迅速。今年上半年，特斯拉美国销售额约为58亿美元，占据其109亿美元总营收的一半多。中国是特斯拉第二大市场，销售额为15亿美元，较上年同期的10亿美元增长50%。

近几个季度，中国的增长前景正变得对特斯拉愈发重要。尽管营收实现了一些增长，但是特斯拉每个季度还是在巨额亏损。今年第二季度，特斯拉营收超过64亿美元，但是亏损了4.083亿美元。

这些亏损，再加上市场对于特斯拉无法找到盈利途径，难于实现汽车生产里程碑的担忧，拖累特斯拉股价在近几个月出现下滑。今年年初时，特斯拉股价还在310美元，但是截至周三已跌至215.59美元。

因此，中国在推动特斯拉未来成功方面正变得更加重要。

上海超级工厂是关键

特斯拉正在上海建造一座大型工厂，名为“超级工厂3号”，预计将于今年年底投产。特斯拉上海超级工厂初期规划年产能15万辆，包括中等价位的Model 3。特斯拉希望Model 3能够显著提高其中国销量，吸引那些想要购买特斯拉但又希望售价能够比豪华车型更便宜的顾客。

“超级工厂3号依旧是马斯克和特斯拉的重要法宝。”艾夫斯称。

艾夫斯指出，鉴于超级工厂3号在中国建造，它就能够避免任何新的关税。特斯拉将能够在12月份维持汽车售价或者以更小幅度涨价。“一旦超级工厂3号运转起来，特斯拉就能够更为有效地对汽车定价。”他表示。

投行Cowen分析师奥斯本认为，超级工厂3号将会对特斯拉产生积极影响。他表示，尽管有许多中国消费者愿意花更多的钱购买一辆新的特斯拉，但是仍有其他潜在买家正在等待不受关税影响或者更低价格的特斯拉。

不管怎么样，中国似乎欢迎特斯拉。今年1月，马斯克出席了上海工厂破土动工仪式。中国官方媒体报道称，中国可以向马斯克发放绿卡。

马斯克的回应很简单：“我非常热爱中国。”