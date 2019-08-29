美图公司以3.95亿港元代价获得大街网57.09%股权

8月29日消息，美图公司公告，将以发行股份及支付现金的方式战略投资大街网约57.09%的股权，交易总金额约3.95亿港元，其中约5253万港元将以现金支付。交易完成后，大街网将独立运作。

大街网于2008年由王秀娟创立，定位为社交招聘平台，能够通过大数据分析来提供求职者与企业之间的精准匹配服务，提升人力资源行业的效率和质量。

公告表示，美图当前的庞大用户中超过80%为35岁以下，大街网的社交招聘平台可为美图用户提供增值服务，从而提高美图用户的参与度和粘性。同时，这项交易也将加速大街网的壮大，从而通过个人和组织的订购、定向广告等，创造新的商业化机遇。

公告还表示，在大街网之前，王秀娟曾在多家互联网公司的创立过程中发挥过重要作用。在ChinaRen 、空中网 和人人网 的过往经历中，她展现出了领导能力、对社交网络的理解及对商业的敏锐度。王秀娟除继续管理大街网外，还将出任美图公司COO，向美图公司CEO汇报。这也意味着，原美图COO程昱已经离职，加入美图前，程昱曾经在微博负责商业化，于2017年11月加入美图负责美图的商业化。

美图最近发布的2019年上半年财报显示，其在期内营收为4.64亿元，同比下降4.7%，经调整净亏损为1.72亿元，同比收窄41.4%。净利润亏损从2018年上半年的2.12亿元扩大至2019年上半年的2.59亿元。同时，美图公司旗下产品在中国大陆地区已经出现连续5个财报季的月度活跃用户下滑。