魅族发布会IT之家现场实拍：魅族16s Pro+定制耳机+梨木伞

昨日魅族在珠海大剧院举行魅族16s Pro旗舰手机发布会，正式发布了魅族16s Pro旗舰手机与Flyme 8全新系统。此外，还推出了魅族的全新配件，包括耳机、耳放、梨木伞和T恤等。

IT之家编辑也前往现场参加了本次发布会并发回了这款魅族旗舰手机和配件的现场实拍图，我们来看一下吧。

魅族16s Pro机身厚7.65mm，重166g；魅族16s Pro还带来了全新的色彩设计，拥有梦幻独角兽、黑之谧镜、白色物语与暮光森林配色。屏幕方面，魅族16s Pro采用三星定制的6.2英寸Super Amoled屏幕，支持DC调光，可硬件过滤33%的蓝光，触摸采样率为160HZ。

配置方面，魅族16s Pro搭载高通骁龙855 Plus处理器，全系列配备UFS 3.0存储。摄像方面，魅族16s Pro前置三星3T2 2000W像素摄像头，后置全索尼AI三摄，为索尼4800W IMX586+索尼2000W IMX350+索尼1600W IMX481组合，支持117°超广角、2.5cm超微距、3倍无损变焦、8倍数码变焦，4K 60帧超清录像/480帧慢动作录像/超广角录像。

魅族还推出了专门的定制耳机服务魅族UR。这一服务允许用户定制专属于自己的耳机，从线材、面板、刻字、调音、模组全都可以定制。

魅族在单元定制上，魅族UR提供四单元、六单元、八单元、十单元定制，均采用楼式或声扬定制动铁单元，线材提供4股镀银编织线、8股单晶铜镀银编织线、8股纯银编织线三种方案。另外耳机可专门刻字，并有专人调音。

此外，魅族还推出了LIFEME梨木伞。这把雨伞是劳斯莱斯雨伞同厂生产。LIFEME梨木伞采用高级定制时装压花伞布，伞布通过美国亨迈斯抗紫外线处理，阻隔99%的紫外线；C0无氟环保拒水大幅提升拒水效果。

LIFEME梨木伞采用了特制一体式锻造静音伞骨。手柄部分采用花梨木纯手工打磨，在手柄末端是千足纯银徽章。伞珠部分采用纯铜镀银材质。