马斯克建议大家学工程、物理：AI会使工作失去意义

8月29日午间消息，2019世界人工智能大会今日在上海开幕，在开幕式上，特斯拉公司联合创始人兼首席执行官Elon Musk和联合国数字合作高级别小组联合主席马云进行了一场“双马”对话。

对于就业，Elon Musk表示，今后AI会使得工作失去意义，“可能最后的工作就是写AI软件，最终AI自己会写软件了，我建议大家去学工程、学物理，或者说做一些人和人互动的工作，当然还有艺术。”

“我们要好好思考一下所面临的问题，不然就落后了。我们所剩的时间也不多了。”Elon Musk说。

至于AI将为我们创造什么新工作？马云的观点是，过去一百年里人们一直担心新的技术将会带走就业机会，实际上技术创造了很多就业机会。

“问题为什么要那么多工作呢？我觉得一周工作三四天，一天工作三四小时就可以了。”马云认为，人类有了电、更多时间，有了AI之后，会有更多时间去享受作为人的乐趣。

他提到，自己去过300多个城市，“我的父亲去过30多个城市，我的爷爷可能最多去过3个城市，我的孙子辈可能可以去3000个城市，可以坐特斯拉去，可以一直在路上，一直在旅行，我们不需要有那么多的工作，未来我们的工作就是要让大家开心、体验生活，享受成为人类的生活。”

马云提到，在未来20、30年时间里，大家的寿命会更长，生命科学技术可以让你活100年甚至120年。但这不见得是一件好事。

在农业时代，人类寿命平均是30-35岁，在工业时代，人们可以活到70岁，在AI时代，人们可以活到100年。“当人们生活越来越好的时候，人就不想生孩子了，那个时候我们会有很多工作但是没有人想去做。所以我们需要AI机器人来照顾老年人。但人不一定会很开心，我觉得这是一种灾难。”

马云认为，我们不能预测未来，但要做好准备进入这样的时代，就是每个人可以活到120岁，会有很多新问题。