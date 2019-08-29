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戴森Supersonic电吹风和它的山寨款差异在哪里

2019-8-29 13:07:52来源：爱活网作者：Napoleon责编：嗜橙评论：

市场上最火的电吹风是什么？那一定的戴森的Supersonic，自发布后它凭独特的造型、满满的黑科技以及铺天盖地的宣传获得女性消费者喜爱。Supersonic成功导致了市场上了不少复制它外观的电吹风，那山寨版Supersonic与原版差异在哪里？

自电吹风发明那天工作原理从没有改变过——用高温蒸发水分，用强风带走水分。工作原理不变不代表械结构不变，戴森Supersonic在手柄中安装了一个数字马达，带动涡轮叶片高速旋转，把空气推到电吹风圆环主体中，然后从风嘴中一圈很窄的缝喷出，圆环中间变成低气压，根据伯努利方程，圆环会吸入后方和周边空气并从风嘴方向喷出。Supersonic只要手柄处吸入小量空气，即可喷出10倍以上的空气，效率非常高，而且简化了电吹风结构，减重效果非常明显。

Supersonic能以无叶风扇原理吹风关键在于使用了数字马达。大家不要被“数字”两个字骗了，世界上不存在用0和1工作的马达，数字马达全称应该是数字控制马达，数字控制是精确控制马达转速的，高转速才是最重要的。Supersonic手柄直径非常小，限制了涡轮叶片直径，但10万转/分钟的数字马达带动小小的涡轮叶片快速旋转，产生足够的风量，同时10万/分钟数字马达生产难度高，是防止Supersonic被山寨的关键。

Supersonic的叶片非常小

目前市场上Supersonic山寨款电吹风机械结构与原版截然不同，相比旧有电吹风甚至是倒退的。传统电吹风呈一个梨型，风扇安装直径较大的尾部，扇叶直径大，能以较低转速实现较大的风向。工作时空气从尾部吸入，从风嘴喷出，由于风嘴端直径是不断收缩的，空气会被不断挤压，风压会得到显著的提升。但Supersonic山寨款呈圆柱体状，风扇直径没法做大，要保持相同风量必须增加转速、加大噪音，没有梨型压缩空气后，风压会明显降低。某款山寨款Supersonic官方数据表示风量只有18L/s，远远低于戴森Supersonic的40L/s实测值。

传统电吹风结构

戴森Supersonic另一个吸引人之处是采用磁性吸附风嘴，使用起来更酷炫，更简单，这点只有少数山寨款Supersonic学会。

戴森Supersonic是一款深受市场欢迎的产品，可不等于它是一款完美产品，比如说高速数字马达噪音值很高，远超传统电吹风。但纯粹复制其外观不是聪明行为，既没有戴森的精髓，又增加了缺点，唯一意义是满足小部分人虚荣心，只要200元能买一个像戴森Supersonic的电吹风。

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关键词：戴森吹风机

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