李开复：传统行业忽视AI可能会或落败或消失

今天，2019世界人工智能大会将在上海浦江两岸拉开帷幕。本次大会以“智联世界无限可能”为主题，汇聚了全球智能领域最具影响力的科学家和企业家，围绕智能领域的技术前沿、产业趋势和热点问题进行了分析和探讨。

创新工场创始人及首席执行官李开复在大会期间接受采访时表示，对于人工智能（AI）发展而言，今天是一个非常关键的时刻。因为AI不再是一个独立的平台，AI开始进入各种传统行业并对其进行赋能，这将为整个社会带来巨大价值。忽略或不去拥抱AI的传统行业公司可能会或落败或消失。

李开复在今天发表了名为《第四次工业革命和产业变革》主题演讲，他指出，AI是第四次工业革命的主要推动力，AI赋能传统行业能给世界经济带来百万亿级人民币增长。

至于为何AI会产生当下的变化，他表示首先是因为AI工程师数量正在越来越多，不再是稀缺品，同时进入AI的门槛低了。“传统行业不要把AI当成一个很神奇领域，不要觉得自己没准备好。它是一个很好的工具。”李开复指出，AI正在从一个黑科技变成一个赋能传统行业的科技。

他分析到，AI领域的投资方向也随着技术发展产生了变化。在最早的第一个阶段，AI领域投资只看人才，这是当时将AI定位黑科技阶段的投资方向；到了第二个阶段2B阶段，则主要针对的行业应用，尤其是金融类、互联网类领域的公司，因为这些领域具备较好的数据基础，可以很快实现产品化；第三个阶段也即当下的AI+阶段，强调的是AI赋能传统行业，因此AI投资也开始进入传统行业公司。

“创新工厂希望成为传统行业的首席AI官。”李开复对于创新工厂的定位这样描述道。

最后，对于AI对于传统行业公司的意义，李开复强调，“忽视AI的传统公司可能会落败或消失，就像当年拥抱互联网一样。”至于传统行业如何拥抱AI的发展路径，他表示，“无论是什么行业，首先要有数据才能拥抱AI，而数据要与商业指标对接起来。传统公司要寻找在哪些领域拥有最多的数据，从而引导从哪些地方开始引入AI，通过数据学习对接商业指标，降低决策失误。重点是一定要开始动作起来。可以说，忽视AI的企业将会面临灭顶之灾。”

对于中美贸易战对于中国AI产业发展的影响，李开复谈到，过去4年里，中国在AI发展方面从全面落后，到如今美国平起平坐，中国的AI是独立发展、自给自足的，没有依赖外国。