乐融TV：网传京东收购系不实消息

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IT之家8月29日消息 今日早些时候，钛媒体报道称，从乐视电视内部爆出，京东可能将以30亿元规模全面收购乐融致新的电视业务。
报道称，据接近内部高层的消息人士透露，此次京东为了全面布局智能客厅战略，将斥巨资全面收购乐视超级电视业务，从而布局其智能板块。该消息人士称：京东早已经启动智能电视的布局，之前大多是与其他厂商合作，并不具备自住把控全局的条件。
刚刚，乐融LeTV官方微博发文称，上述报道系不实消息，具体情况没有过多透露。
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