Redmi Note 8 Pro搭载6400万旗舰相机：1/1.7"大底，直出3.26米巨幅海报

IT之家8月29日消息 在今天下午的Redmi新品发布会上，Redmi Note 8和Redmi Note 8 Pro正式亮相，Redmi Note 8 Pro绝不止是Redmi Note 8的高配版，而是同一个系列，不同的定位，对标友商3000元旗舰。小米号称不是普通的升级，而是不顾一切的重新设计。

在相机方面，Redmi Note 8 Pro搭载了三星的GW1传感器，6400万相机拥有高达 9248x6936 的分辨率，对比4800万像素在照片细节上有着肉眼可见的明显提升，分辨率提高34%，支持Remosaic直出照片，照片大小约19MB，可打印2.44m*3.26m巨幅海报。如此超高的分辨率，是8K分辨率的近2倍，更是2K分辨率的17倍之多。

三星GW1采用1/1.7英寸超大底感光元件，相比4800大了34%，支持像素四合一技术。支持像素隔离ISOCELL PLUS技术，在保证高的色彩还原度，同时灵敏度提高15%。同时，智能ISO技术能够保证照片亮部不过曝，暗部噪点少。

三星GW1支持混合式3D HDR，智能像素级分级曝光，可实现硬件级实时HDR，保证照片有着更宽的动态范围，逆光拍照也清晰。

6400万全场景四摄，可能是史上最高像素拍照手机。① 6400万超清四摄，1/1.7”超大底，直出3.26米高印刷海报 ② 120°超广角相机，轻松收录更多画面 ③ 2000万美颜自拍，自然精致 ④ 更有魔法换天、960帧慢动作、4K超清视频等超多玩法。

Redmi Note 8 Pro采用了3D四曲面玻璃机身，绝佳的温润手感，拥有6.53”大视野全面屏，德国莱茵TÜV护眼认证，采用 COF旗舰封装工艺，4.2mm超窄下巴。带来色彩立体主义美学，贝母白/冰翡翠/电光灰，三色可选。

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