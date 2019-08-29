他曾是硅谷最炙手可热的工程师，现在却面临10年监禁

他曾是硅谷最炙手可热的技术才俊，是谷歌创始人最为器重的明星工程师，是科技巨头争相招徕的无人车大牛。但现在，他却是硅谷最声名狼藉的窃密者，是员工职业道德的反面教材，面临着牢狱之灾。

这一切，都是因为贪念。他本并不缺钱，身家早已上亿；但却渴求更多的财富和更高的地位，不惜铤而走险窃取商业机密作为自己的铺路砖。

33项指控和10年监禁

美国加州北区联邦检察官本周正式向前谷歌无人车技术高管安东尼·莱万多夫斯基(Anthony Levandowski)提起刑事诉讼。这位39岁的工程师面临着高达33起盗窃和试图盗窃商业机密的指控，最高将面临10年监禁以及每项指控25万美元的罚金(即最高825万美元)。

科技公司和离职高管对簿公堂并不少见，但是事情上升到刑事诉讼，情况就严峻得多。这一次，莱万多夫斯基是真的惹上了大麻烦。

莱万多夫斯基周二主动来到圣何塞投案，但表示自己对所有指控都不会认罪。虽然莱万多夫斯基表示自己可以马上拿出30万美元的现金保释金，但美国司法部不仅要求200万美元的担保，还要求他佩戴电子脚链，未经许可不得离开加州北部和东部。此外，政府还要求莱万多夫斯基的父母家人和商业伙伴都进行登记，以确保他不会畏罪逃跑。谷歌和Uber目前正在配合联邦司法部的调查。

对资产上亿的莱万多夫斯基来说，800万美元的罚金只是小菜一碟(是的，他不是千万富翁，是亿万富翁)。但入狱服刑则意味着他在科技行业的大好前途尽毁，带来的损失甚至上亿美元；实际上，他在硅谷的名声早已毁于一旦，已经成为了人所皆知的没有职业道德的窃密者。

在莱万多夫斯基遭到起诉之后，他在2018年联合创办的自动驾驶创业公司Pronto当天就任命了新CEO，网页上也撤下了莱万多夫斯基的介绍。此外，Pronto发表声明称，公司的技术没有涉及莱万多夫斯基案件涉及的激光雷达领域。

谷歌给了他1.2亿美元

在2017年之前，莱万多夫斯基是硅谷最炙手可热的技术天才。他在伯克利大学上学期间，就设计出了一辆自动驾驶摩托车，参加了美国自动驾驶车辆大赛，而且是其中唯一一辆摩托车。这辆车现在还在美国国家历史博物馆中展览。

莱万多夫斯基的无人驾驶研究吸引了谷歌，这家互联网巨头给26岁的他开出了百万美元的年薪。2007年加入谷歌之后，莱万多夫斯基很快就成为了明星员工，延续对自动驾驶车辆的热情。2008年他的团队就基于激光雷达技术改装了一辆丰田普锐斯，实现了自动驾驶。这也是第一辆上路测试的自动驾驶车辆。

在后来的Google X实验室，莱万多夫斯基直接领导了谷歌无人车的激光雷达技术团队，是谷歌无人车的联合创始人和核心技术高管。据称，他深得谷歌联合创始人谢尔盖·布林(Sergey Brin)的赏识。据后来谷歌起诉他的法庭文件显示，莱万多夫斯基在谷歌9年时间，总计拿到了超过1.2亿美元的总薪酬，他是谷歌收入最高的员工之一。

换成普通员工，拥有上亿美元已经足够财富自由，尽情享受生活。但在不断造梦的硅谷，技术天才总会有更大的野心，总想自己创办一家独角兽乃至更大规模的公司。他曾经对同事说，自己终有一天会挣到10亿美元。

在谷歌效力期间，莱万多夫斯基还在继续自己的项目。而谷歌先后收购了他创办的两个和无人车相关的创业项目。虽然这两笔收购本身也涉及到职业道德问题，但求贤若渴的谷歌当时并没有深究。

2015年下半年，谷歌宣布重组为Alphabet，将X实验室独立出来，并计划将无人车项目分拆。在这个过程中，无人车项目的一些核心高管和谷歌高层出现了意见分歧。作为激光雷达技术团队负责人，莱万多夫斯基在这个时候也开始筹备自己的创业项目。

2016年1月，他向谷歌正式提出辞职，理由是自己希望寻找机遇，更快推动无人车的商业化。由于加州并没有竞业禁止协议，莱万多夫斯基在签署了保密协议之后就完成了离职手续。

半年赚了2.5亿美元

离职谷歌当月，莱万多夫斯基和另外一位谷歌同事(谷歌地图负责人)创办了卡车自动驾驶创业公司Otto。Otto自己不做卡车，而做自动驾驶辅助软硬件。莱万多夫斯基的团队包括了来自特斯拉、苹果等公司的顶尖工程师，他还挖走了一些谷歌无人车团队的工程师。

令外界瞠目结舌的是，仅仅半年之后，共享出行巨头Uber就斥资6.8亿美元收购了Otto。莱万多夫斯基随即带着相关技术和不到50名技术人员加入了Uber，出任副总裁负责后者的无人车部门。

这笔交易当时就引发了外界质疑，为什么Uber这么着急花大价钱收购一个成立半年多的自动驾驶创业公司？

Otto和Uber总部都设在旧金山，在2016年春季，莱万多夫斯基多次被人看到与Uber创始人兼CEO卡拉尼克(Travis Kalanick)会面。后者一直非常赏识莱万多夫斯基，多次希望他加入Uber。或许Uber着急收购的另一个原因是，卡拉尼克希望在上市之前加入自动驾驶出租车业务，给Uber的上市有更多故事可讲。

在外界的眼中，莱万多夫斯基无疑是人生大赢家：离开谷歌之后创业，迅速出售给Uber，担任Uber无人车业务负责人；而他也从这笔交易中获得了巨大财富。法庭文件显示，Uber给了莱万多夫斯基个人500万股Uber股票，按当时二级市场估值衡量，莱万多夫斯基在半年时间赚得了2.5亿美元。

窃取1.4万份文件

然而，莱万多夫斯基的明星光环在很快就骤然消散。他从一个令人艳羡的创业明星变成了一个遭人唾弃的窃密嫌疑人，还引发了两家科技巨头之间的诉讼大战。

谷歌是如何发现莱万多夫斯基窃密的？一个说法是，2016年底，谷歌Waymo无意收到一份错发的激光雷达供应商邮件，更震惊地发现里面涉及到的Uber激光雷达技术细节居然和自己的专利技术高度相似。意识到技术泄露的Waymo随即展开调查，加入Uber的前谷歌无人车激光雷达负责人莱万多夫斯基成为了最大的嫌疑人。

另外一个说法是，在Uber斥资6亿美元收购Otto之后，导致了谷歌Waymo团队的人心涣散。一些工程师开始四处寻找新的创业机遇，而不是继续呆在谷歌打工。这种局面让Waymo负责人非常担忧，他们希望了解这些离职的员工，包括莱万多夫斯基，是否遵守了公司的保密协议，是否利用了他们在谷歌期间研发的技术。

Waymo经过调查发现，莱万多夫斯基在2016年1月离职之前，在2015年12月中下旬私自访问了存储核心技术的服务器，下载了高达9.8GB超过1.4万份包括谷歌无人车研发核心数据的文件，并且未经授权拷贝到自己的个人电脑。这些文件里面包括了激光雷达设计、专有电路板等诸多无人车核心技术。

按照Waymo的指控，莱万是精心收集了谷歌无人车的核心技术之后才提出了辞职。更令Waymo愤怒的是，莱万多夫斯基创业之后从Waymo挖来的工程师，也在离职前下载了Waymo的激光雷达技术和供应商文件。

Uber理亏赔偿谷歌

2017年3月，Waymo在加州地区法庭指控Uber和莱万多夫斯基以及其他人涉嫌窃取自己与无人车技术相关的商业机密。Waymo起诉的不仅是莱万多夫斯基，还有Uber。根据Waymo的指控，莱万多夫斯基在2016年1月离开谷歌无人车团队之后就得到了卡拉尼克的承诺股权，早就约好要带着技术加入Uber，创办Otto根本是一个暗度陈仓的幌子。

然而，在法庭的调查取证过程中，作为此案的核心人物，莱万多夫斯基却援引美国宪法第五修正案的沉默权利，拒绝回答问题和配合调查，避免自己所说的证词和所交出的文件成为自己未来遭到诉讼的证据。他的这种拒绝态度，也让Uber在Waymo的诉讼中处于非常不利的地步。

2017年5月，美国加州法庭发布对Uber的禁令，要求莱万多夫斯基必须交出从谷歌窃取的技术文件，并限制了他在Uber的具体工作。就在这个月，莱万多夫斯基黯然离开了Uber。

2018年2月5日，这起案件转到旧金山的联邦法院进行审理。但仅仅四天之后，Uber就和Waymo达成和解，Uber向Waymo母公司Alphabet赔偿自己0.36%的股票。按照Waymo当时的公开表述，这笔赔偿金对Uber的估值是720亿美元，相当于2.6亿美元。Uber在今年5月上市，首日即遭破发，目前市值已经缩水到563亿美元。

当时Uber一位律师公开表示，Uber后悔(通过收购)雇佣莱万多夫斯基，招致了这起诉讼。当时审理这起案件的联邦法官将案件移交给了美国联邦检方判定是否应该对莱万多夫斯基提起刑事调查。这也是本周联邦检察官对莱万多夫斯基提起诉讼的原因所在。

终于承认带走文件

过去两年时间，硅谷无人车行业发生了多次工程师离职前私自下载公司机密技术文件的事件，其中三名华人工程师(两位来自苹果，一位来自特斯拉)都已经被捕，面临着和莱万多夫斯基类似的刑事指控和最高10年的监禁。而巧合的是，三位工程师在私自下载公司文件之后，加入了同一家中国电动车创业公司。

尽管已经被媒体和外界定性为“窃密内贼”，但莱万多夫斯基并没有保持低调。他很快又组建了一个新的创业公司Pronto.AI，还是做卡车的辅助驾驶系统，帮助司机保持车道、避免碰撞和定速巡航，可以看作是特斯拉Autopilot的卡车版。

不过，莱万多夫斯基依然对无人车念念不忘。去年10月，莱万多夫斯基坐着他自己改装的丰田普锐斯，号称在没有任何人工操作的情况下，在四天内从旧金山一路无人驾驶到纽约。莱万多夫斯基向媒体得意地表示，自己的无人车只依靠六个低分辨率的摄像头和基本数字地图就实现了无人车横穿美国。

曾经是激光雷达技术领域最出色工程师的莱万多夫斯基，现在却完全依靠计算机视觉了？虽然外界猜测，他是因为害怕再次遭到谷歌诉讼，而没有使用自己之前擅长的激光雷达技术，但莱万多夫斯基却对媒体坚决否认，称自己不用激光雷达是因为设备价格过于昂贵。

两年前拒绝回答任何问题，也不肯回应是否窃取谷歌文件的莱万多夫斯基，此次遭到刑事诉讼之后，却通过律师否认了窃密指控，称自己是无辜的。他通过律师表示，自己下载谷歌技术文件时还在谷歌任职，因此是符合规定的，而且也没有将那些技术文件用于Uber的无人车项目。

换句话说，这相当于他承认自己的确在离职前下载了大量谷歌机密技术文件。然而，莱万多夫斯基并没有对此感到愧疚。他在去年的媒体采访中抱怨自己被塑造成一个没有职业道德的坏人，使得很多投资人不敢继续投资他的新项目。

一位几年前曾经在谷歌无人车团队和莱万多夫斯基共事的工程师向我透露，“和他打过交道的人，几乎没有人说过什么好话。他是个技术天才没错，但人品确实不怎样。对于他现在的结局，没有人会感到意外，一点都没有冤枉。”