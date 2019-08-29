三星Galaxy Fold 2专利及渲染图曝光

IT之家8月29日消息 LetsGoDigital放出了三星Galaxy Fold 2的专利图，同时PhoneArena也带来了根据此专利绘制的渲染图，我们来看一下吧。

LetsGoDigital指出，三星Galaxy Fold 2的折叠屏的折叠区域的折痕印儿将会大大减小。配置方面，三星Galaxy Fold 2将配备一块8英寸的屏幕（展开后），搭载集成骁龙X55基带芯片（支持NSA及SA两种组网方式）的高通骁龙865处理器，配备12GB+512GB机身存储。