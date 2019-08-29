1399元至1799元，Redmi Note 8 Pro正式发布：联发科G90T，6400万四摄相机

IT之家8月29日消息 在今天下午的Redmi新品发布会上，Redmi Note 8和Redmi Note 8 Pro正式亮相，Redmi Note 8 Pro绝不止是Redmi Note 8的高配版，而是同一个系列，不同的定位，对标友商3000元旗舰。小米号称不是普通的升级，而是不顾一切的重新设计。

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《999元至1399元，Redmi Note 8正式发布：4800万四摄相机，4000mAh标配18W快充》

Redmi Note 8 Pro公布售价6GB+64GB 1399元，6GB+128GB 1599元，8GB+128GB 1799元。9月3日首卖。

Redmi Note 8 Pro全球首发Helio G90T 专业游戏处理器 ② 「冰封」液冷散热，持续冷静输出 ③ “防抱死”游戏天线，怎么握都有信号 ④ WiFi+4G双网智能并发，网络更稳定 ⑤ 定制游戏手柄，首批用户特享+99元可得。

联发科技Helio G90T由2个ARMCortex-A76和6个Cortex-A55组成，GPU方面搭载了ARMMali–G76MC4，主频高达800MHz，并且内置双核APU，结合CPU和GPU，可提供1TMACs的AI算力，并且支持10GBLPDDR4x内存，频率最高可达2133MHz。官方称Helio G90T成为全球首款获得德国莱茵TÜV手机网络游戏体验认证的芯片，支持90Hz屏幕刷新率、6400万像素摄像头的超高清拍照和双关键字语音唤醒等领先技术。

Redmi Note 8 Pro 大内存6GB起步，LPDDR4x+UFS2.1+系统级优化，长时间使用仍然流畅 ，配备4500mAh超大电量+AI智能省电，正常使用两天一充，标配18W快充，2小时电量充满，还有红外遥控、Type-C、3.5mm耳机孔等超多实用配置。

Redmi Note 8 Pro采用了3D四曲面玻璃机身，绝佳的温润手感，拥有6.53”大视野全面屏，德国莱茵TÜV护眼认证，采用 COF旗舰封装工艺，4.2mm超窄下巴。带来色彩立体主义美学，贝母白/冰翡翠/电光灰，三色可选。

在相机方面，Redmi Note 8 Pro搭载了三星的GW1传感器，6400万相机拥有高达 9248x6936 的分辨率，对比4800万像素在照片细节上有着肉眼可见的明显提升，分辨率提高34%，支持Remosaic直出照片，照片大小约19MB，可打印2.44m*3.26m巨幅海报。如此超高的分辨率，是8K分辨率的近2倍，更是2K分辨率的17倍之多。

三星GW1采用1/1.7英寸超大底感光元件，相比4800大了34%，支持像素四合一技术。支持像素隔离ISOCELL PLUS技术，在保证高的色彩还原度，同时灵敏度提高15%。同时，智能ISO技术能够保证照片亮部不过曝，暗部噪点少。

三星GW1支持混合式3D HDR，智能像素级分级曝光，可实现硬件级实时HDR，保证照片有着更宽的动态范围，逆光拍照也清晰。

6400万全场景四摄，可能是史上最高像素拍照手机。① 6400万超清四摄，1/1.7”超大底，直出3.26米高印刷海报 ② 120°超广角相机，轻松收录更多画面 ③ 2000万美颜自拍，自然精致 ④ 更有魔法换天、960帧慢动作、4K超清视频等超多玩法。

在Redmi Note 8 Pro上，还支持多功能NFC，这可能是目前最超值的NFC手机。采用NPX-SN100T芯片，交易速度较上一代提升30%，将手机变成公交卡/银行卡/门禁卡，贴一下统统搞定。目前小米公交已支持257座城市刷卡出行。

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