新血液测试或可预测人类5-10年死亡风险

新研究表明，一项追踪14种不同生物标志物的血液测试，比任何传统模型都能更好地预测一个人在未来10年内的死亡风险。

这项研究的成果还远未能够进入临床环境的广泛应用，该测试可能在衡量药物有效性的试验中最为有用，可作为死亡率的替代终点指标（注：替代终点指标的优点为指标的客观性好、容易测量，故常以此代替患者的机体功能、日常活动能力、生活质量或存活、死亡等终点指标）。

该项前瞻性的血液检测追踪了研究人员认定的14种与全因死亡率（即“所有死因的死亡率”，是指一定时期内各种原因导致的总死亡人数与该人群同期平均人口数之比）相关的生物标志物。所认定的生物标志物并不与特定疾病相关，而是代表整体健康状况。它们包括脂肪酸代谢、炎症和糖酵解的标志物。

研究人员对涵盖各个年龄段的4.4万多名受试者进行了测试。研究表明，该测试得出的预测死亡率评分对所有年龄段的男性和女性都是准确的。

这项研究的一个局限在于，研究对象主要是欧洲血统的人，这意味着在进行任何临床应用之前，研究结果还需要在其他种族中得到验证。该项研究由痴呆症研究者阿曼达·赫斯勒格雷夫（Amanda Heslegrave）提出，但她本人并未参与。

“这项研究有着大量的数据，这很好，而且研究结果(即死亡率)的数量也很大，因此这些数据比较有可行性。”赫斯勒格雷夫说道，“然而，它的局限性在于，只有欧洲人的数据，在没有展开进一步研究的情况下，那些结果可能不适用于其他的种族群体。”

这种血液测试的其中一个有趣的结果是，它可作为临床研究中的替代终点指标，代表总体死亡率。研究人员在研究中指出，许多临床试验显然无法持续足够长的时间来涵盖总死亡率终点，因此该测试可用于生成评估药物潜在疗效的整体死亡率评分。

研究人员在他们最近发表的论文中写道，“由于常规临床试验的持续时间和病例数量有限，显示总死亡率终点指标（下降）在很大程度上是不可行的，因此该血液测试可能会被用作老年人临床试验的替代终点指标。”

来自莱顿大学的研究人员埃利纳·斯莱格布姆（Eline Slagboom）也表示，这项测试的结果有望帮助临床医生给老年患者制定更加卓有成效的治疗方案。

“生理年龄并不能说明老年人的健康状况：有的70岁老人很健康，有的则可能已经饱受三种疾病困扰。”斯莱格布姆指出，“我们现在有了一套生物标志物，它们或许可以帮助鉴别和治疗易受疾病侵害的老年人。”

这并不是第一项预测死亡风险的血液测试。举例来说，耶鲁大学去年的一项研究进行了类似的测试，该测试围绕大约9种主要的基于血液的生物标志物。也许，更引人注目的是诸多开发当中的人工智能系统，这些系统声称能够通过研究病人的医学扫描图像，有效预测他们还能活多长时间。