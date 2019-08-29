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NASA在火星车装了直升机，将在火星上飞行

2019-8-29 16:55:17来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

8月29日消息，据国外媒体报道，当地时间周三美国国家航空航天局（NASA）宣布，其已经将火星直升机与Mars 2020火星车连接完成。据悉，Mars 2020火星车将于明年发射升空，计划于2021年2月抵达火星。如果一切按计划顺利进行，这架火星直升机将成为第一架在地球以外行星上飞行的飞行器。

火星直升机将承担双重任务。NASA将用它来观察火星上的环境会对飞行器产生何种影响，并证明直升机、无人机等飞行器可以在火星上飞行。升空后，这架装有摄像头的直升机将展示空中探测火星的可行性。

火星直升机项目经理MiMi Aung说:“我们的工作是证明自动驾驶飞行器可以在极其稀薄的火星大气层中升空飞行。”“如果我们能证明在火星上进行动力飞行是可行的，我们期待着未来有一天火星直升机能在探索这颗红色星球的过程中发挥重要作用。”

MiMi Aung所提到火星大气的稀薄意味着火星直升机必须既轻盈又强劲。它将使用太阳能电池，并使用内置加热器来抵御火星夜间寒冷的气温。火星直升机将是完全自动驾驶，目前还没有任何手动控制的选项。

NASA去年首次宣布计划在Mars 2020火星车上安装一架直升机，但自2013年以来一直在开发这项技术。

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关键词：火星NASA无人机

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