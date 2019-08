马云和马斯克的尬聊，体现不同技术观与方法论

在今天开幕的2019世界人工智能大会上,阿里巴巴创始人马云和特斯拉CEO埃隆·马斯克的「双马对话」备受瞩目。

据主持人介绍,大会在公布这个消息之后就通过新华网、上海电视台、上海发布等媒体向社会征求一些希望二位讨论的问题。短短一个小时,组委会就收到了成千上万各种充满奇思妙想的问题,经过分类和提炼后,就成了今天「双马对谈」的几大关键词。至于要聊什么话题,还需要马云和马斯克共同决定,从大屏幕显示的八个问题中选出。

左边是提供给马云和马斯克供选择的讨论话题|极客公园现场拍摄

尽管这两位嘉宾有很多共同点,在各自的事业上都成就了一个又一个传奇,但在看似具象的主题设置下,二人自说自话,互相都接不上茬儿。

彭博社科技专栏记者Tim Culpan也是挺毒舌的。他说,「马斯克和马云就像两位老大爷一样,关了助听器在那儿互相吐槽。」(Elon Musk & Jack Ma were two old grandpas sitting on a porch yammering at each other with their hearing aids turned off.)

彭博社记者Tim Culpan对这场对话的调侃|官方供图

在这个技术剧烈重塑世界的时间点,即使像「双马」这样的组合也很难完全看得清楚未来的一切。而聆听智者对话的好处在于,通过不同见解的交织和碰撞,帮助我们理清思路,为今后避免犯错建立良好的基础。

和之前预期的不一样,马斯克在今天上午主论坛的对谈当中,并未提及之前预热的、关于隧道公司The Boring Company中国项目的任何消息。

联合国数字合作高级别小组联合主席马云、特斯拉公司联合创始人兼首席执行官埃隆·马斯克出席2019世界人工智能大会| CGTN

去火星还是保护地球?

马云对火星不感兴趣,但他还是想亲耳听听马斯克为何执着于火星旅行。

马斯克说,「我觉得我们需要更进一步了解宇宙的本质,以确保我们能够进入到不同的行星生活。这并不是因为我觉得地球没有希望了,但毕竟存在这种可能,即使我们尽了最大的努力,地球还是有可能会发生人类无法控制的事情,外部力量或者内部事物导致文明被毁灭或者我们受到足够的威胁以至于我们只能搬到另外一个星球去生活。」

换句话说,地球45亿的生活当中,现在第一次有可能让生命离开地球生活,之前是没有可能的。但是这个机会窗口会有多久,长或者短都有可能。假定机会窗口不长,我们需要尽快抓住机会窗口。这是我的观点。

马云认为比起开发火星的事情,似乎把精力投入让地球可持续发展的事情上更有意义。

对此,马斯克反驳说,「我也是支持地球的。但有一天当人类成为多星球生存的生物时,人类社会将有可能实现超越地球的更大发展。从资源的角度说,这世界只需要使用大概最多1%的资源用来研发去实现多星球生活,并不需要太多投入。我觉得这是针对未来比较明智的一个投资。」

他提到,「比如用特斯拉新能源电动车,用电池、太阳能作为动力解决方案,可以部分解决能源的可持续发展问题。我很激动特斯拉能来到上海,特斯拉(中国)团队做得非常棒,上海的超级工厂非常令人震撼。我很惊喜特斯拉在上海取得的巨大的进步,全世界都看到了一个好的案例,一个创新企业在中国可以取得多好的进展,这是非常令人称羡的,我向大家致敬,你们太棒了。之前我在其他地方没有看到过这样快速的发展,中国就是未来,未来是非常令人激动的。」

「中国的创业企业发展速度像火箭一般,他们已经进入轨道了,我很尊重这样的创新型的『火箭企业』。」马斯克如是说。

人工智能是「爱」吗?

马斯克问马云,「AI在中文里是不是指的是『爱』这个意思?」,马云回答说,「我不喜欢AI被称为人工智能,我称它为阿里巴巴智能。」

对此马斯克表示赞同。他说,「我也这么感觉。一般大家都会低估人工智能的能力,他们觉得可能就像是聪明的人而已。实际上,人工智能比这个厉害得多,可能比最聪明的人还要聪明。我看到AI研究人员犯的最大错误就是假定他们很聪明,实际上和AI相比不见得如此,他们觉得机器不会比人聪明,实际上机器很有可能比人聪明得多。面对这个状况我们应该做什么呢?我也不知道,我也不确定,我希望AI会是好东西。」

他还谈到了特斯拉对人工智能的态度。他指出,「有一句老话,如果打不过他们就和他们组成团队吧。我所开发的公司就是这样,目的就是让我们加入到AI战队里面。现在我们已经和手机、电脑连在一块了,我们已经成为带有机器特征的人了,机器在你生命相当于你生命的延伸,你离开了手机像少了一个手臂。」

「与人的思维速度相比,现在的人工智能太慢了。假定一个计算机多几个服务点的计算能力,每个毫秒在计算机来说是极大进步,对于我们来说这不算什么。理解人类的自然语言对于计算机来说非常短,像鲸鱼在发的声音,每秒钟最多一百个字节左右的信息对于电脑来上太快太短太慢了。计算机可以超过你几十万倍数字通量的方式进行对话,计算机看人一定会觉得特别无聊,仿佛看着人就觉得无聊的人类。这是我想说的人和计算机的差别。」马斯克如是说。

对此,马云认为「AI能够让大家更好地理解自己,而不是完全理解外部的世界。」他表示出对人工智能发展的乐观,呼吁不要产生对AI的戒心。「我不觉得AI是一种威胁,我不认为人工智能是很恐怖的东西,因为人类很聪明。我觉得AI很好很有意思,我们会拥抱它。」马云说道。

人工智能的「就业」威胁论

人工智能的出现在很多方面开始代替人类进行工作。实际上人们所担心的每一个技术变革,过去百年的时间里都为我们创造出了更多的就业机会。针对此,马云认为人工智能的高速发展可能会带来人类寿命的大幅延长,从而加剧老龄化的进程。那个时候劳动力的不足需要机器去弥补,至少也得有人来照顾老年人的生活。

马斯克表示同意这样的看法。他说,「今后人工智能会使得工作失去意义,可能最后的工作就是写AI软件,最终可能AI自己都会写软件了,所以我建议大家去学工程、物理或者做一些和人互动的工作。当然还有艺术。我们还要思考一下神经连接的问题,不然的话我们就要落后了。我们一定要尽快做这个工作,我们所剩的时间也不多了。」

人和AI谁聪明?

马云表示对「教育」这个话题很感兴趣,他问马斯克,「未来要我们掌握哪些知识或者技能,从而有助于我们获得更多的优势?对于年轻想要从事人工智能的年轻人你有什么建议吗?」

他个人认为未来不会有人工智能的专业人士。他相信机器会更加聪明,会比人在未来聪明很多。人怎么能够做得更好,怎么变得更智慧更聪明呢?我们应该改变教育方式,改变教的内容。而怎么教孩子有更多的创意、更有建设性呢?这是教育的关键。

马斯克同意马云的观点,他认为「要尽可能多地去涉猎不同的知识领域,让自己能够更好地预测未来、创造未来。而预测未来最好的方法就是去创造未来。我们要评估一下自己在学的东西,是不是能够让自己预测未来,让自己减少错误?我们可以通过这个方式来思考教育。 」

他也提到了神经连接(Neurolink)这项技术,指出它能够解决现行教育带宽又低又慢的特点。而预测未来是不可能不犯错的,但还是要去尝试去调整。马云同时指出,「要相信人类能够改善错误、改善自己,这就需要教育存在的意义。」

不过两位大佬在「人与机器到底谁聪明」的问题产生了争执。

马云指出,「人从来无法创造一个比自己更聪明的动物,在这里有很多聪明人,但我们还是没有办法创造一个更聪明的人」,马斯克反驳称,「我们可以创造比我们更聪明的东西,他们并不一定要是人。最早的文明是非常原始的,当时没有任何技术,只是跑来跑去,不要被别人吃掉,想要生存下来。现在我们有取暖,有很多的食物,这些都是新的东西。我们比过去聪明了很多很多,这会继续下去,并不是最后的革命。像你说的,聪明人犯的最严重的错误就是自以为聪明。」

马斯克接着说道,「对于人工智能,我的看法是,说到底你可以推进人工智能来解决问题,让人们有更多的自由度。有最多自由度的就是现实。比如下跳棋是很容易解决的,用传统的软件计算机就可以解决的,这别没有什么挑战。可以说下跳棋有完整的解决方案,几乎不可能赢,每一个套路都已经知道了。然后就有象棋,自由度比跳棋高很多,但是也是自由度数量级比较低的游戏。之后到了围棋,自由度比象棋高很多,所以我们不断的在跳跃自由度,数量级在不断的上升,智能的数量级也在不断的上升,可以完全模拟人的各个方面。」

「有人说现在我们就活在一种模拟当中,有人开玩笑说,如果生活就是一种游戏,那么大家有什么看法呢?我觉得我们的图象很好,情节也非常复杂,但是要让一个人重生获得完全的意识可能还要20多年。你讲的出生率我并不担心,大多数人觉得人口太多了,但是这是一种过时的看法。假设人工智能能够带来一个美好的未来,世界在20年后面临的最大问题就是人口的崩溃。20年后最大的问题就是人口的崩溃并不是人口的爆炸,我们可以很清楚的预见20年后人类的情况。人类重生要花20年。」马斯克笑着说。

关于生命

两位大佬也探讨了人工智能对生命的影响。

在马斯克看来,如果我们能够做神经连接的话,年龄可能已经不太重要了,可以把状态储存下来,像把一个游戏保存下来一样。我们可以把生物的衰老问题解决,如果要去改变DNA的话,就是一个时间的问题。人们会不会愿意去改DNA,这是要思考的。很有可能人类会反响很好,如果真要延长寿命的话要去改变DNA,但不知道是不是应该去做这件事情。

对于此,马云再次强调了「人工智能完全可以帮助我们实现环境可持续性」的观点。他指出,「当人们对自己有更好了解的时候,人们会变得更加明智更加聪明。聪明的人知道想要什么东西,以及如何实现。而真正智慧的人知道不想要的是什么。当人类会使用人工智能时,可以更好的了解自己,我觉得也会有很多方法。人们可以住在一个健康的地球上,并且保护一个健康的地球。」

可能相比马斯克有一颗去火星旅行的心,马云更希望新技术能够造福地球和生活在地球的人类。他对马斯克把特斯拉工厂选在中国表示赞赏,他说,「我们今天要采取负责任的态度,但是我们不能够为未来找到所有解决方案,人类犯错也是一件好事。人类如果能够从错误当中学习也是一件好事,人类最后的死亡和消亡也是一件好事。 」

「我觉得你说的是对的,我们要为意识长久的存在而奋斗。」马斯克笑着回答道。

真是一场信息量巨大,充满未来式的对话。用主持人的话说,这就是地球和卫星的对话,不管生活在什么地方,我们的生活和时间会不断往前走,最终就是实用技术创造更好的生活。

极客公园创始人张鹏在聆听完两位大佬的对谈后发表了自己的感想,他说,「我听出来了,两位马先生都是科技乐观主义者,只是乐观的程度和思考的方向不同。他们看起来观点相左,基本上没啥共识的对话,实际上是因为一个在说『咱还是要想怎么能更好』,另一个在说『想透了的话,其实再好也好不到哪里去』。」

诚然,科技始终是把双刃剑,我们要对像人工智能这样最终会把社会推向新变革时代的技术始终保持敬畏心。正如AI界的传奇人物李飞飞教授所做的一样,我们要把人工智能当做交叉性的学科去研究,要让它能在人类的指导下得到应用。要让人工智能增强人类自身的能力,而不是去取代我们的存在。