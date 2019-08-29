都听我的，今年中秋吃这些月饼

距离阖家团圆的中秋节还有大半个月，但是吃货们早就过上了一天几个月饼的日子。虽说一个不到200g的广式月饼就有差不多800大卡的热量，但试问谁能抵挡得住来自流心奶黄、巧克力冰皮、冰激凌月饼等等美味的暴击呢？再说，吃了这些大不了晚上再去健身房撸铁，这样一来吃过不就等于没吃了嘛！

那么在今年，又有哪些好看又好吃的月饼呢？在下肚前，不妨一起看看它们的样子吧。

A BATHING APE

今年中秋，日本街头品牌A BATHING APE联手香港半岛精品店推出迷你奶黄月饼。月饼的外包装采用可携式铁盒，上面印有品牌经典的粉色ABC迷彩和猿猴头像，铁盒内包含4颗迷你奶黄月饼，月饼正面印有猿人头图案，看上去很好吃的样子。

不过，该月饼礼盒并不会单独贩售，如果你真的喜欢不妨去中国内地的BAPE STORE购买任意产品净消费额满4,000元或以上金额，即可免费获赠月饼礼盒一个。

星巴克

今年中秋节，星巴克也是推出了6款全新口味的月饼以及礼盒套装。全新的月饼特别融合了东西方创意，以丰富的食材、进口的选料以及升级的配方，带给每位品尝者美妙的味觉体验。

经典的奶黄流心月饼将咸蛋黄金沙和新西兰进口黄油融合，奶香浓郁、咸甜交织的口感来了一次星巴克式的创新；而原本被大家遗弃的五仁月饼也做了升级，星巴克精选了扁桃仁、夏威夷果、腰果、榛果及南瓜籽，内陷中还藏着蔓越莓颗粒，再添一丝海盐的咸意，想想就是食感满分的新时代五仁月饼了。

哈根达斯x Line Friends

每年最期待的自然是哈根达斯出品的各种冰激凌月饼，巧克力的脆皮与冰激凌的馅料组合香甜可口，好吃到停不下来。而这两年，哈根达斯更是与Line Friends牵起了友谊的桥梁，推出一系列的联名月饼。有布朗熊、可妮兔、丘可熊和莎莉鸡陪你过节，吃得再胖也无所畏惧。

这次哈根达斯x Line Friends的月饼礼盒有两款，分别是经典版和尊享版。经典版包括了两枚Line Friends月饼冰激凌、两款小纸杯冰激凌和莎莉鸡小背包。而尊享版则包括了六枚Line Friends月饼冰激凌、两枚酸奶冰激凌和可妮兔手提包。

目前，该系列已经在哈根达斯各个渠道上新，喜欢的朋友可以提前预购起来。当然，除了Line Friends系列之外，哈根达斯今年的彩云追月、七星伴月也同样值得期待，粉嫩的摸样很是少女心。

BVLGARI“宝月流金”系列

酒店出月饼早就不算什么新鲜事，不过作为首次推出月饼礼盒的宝格丽仍然值得期待。礼盒的包装灵感源自宝格丽一贯的设计风格，再以象征幸运的八角芒星点缀月饼，星月交辉，闪耀着璀璨鎏金。另外，礼盒内共有8颗月饼，分别是4颗莲蓉和4颗奶黄月饼，价格588元/盒。

美心卡通月饼系列

说起月饼，自然少不了美心。不管是口碑款的流心奶黄还是榴莲爱好者必败的猫山王冰皮都让人心旌摇曳。这次，美心直接与多家IP联手推出多款卡通造型月饼礼盒。

其中，迪士尼公主系列礼盒采用了双层旋转音乐铁罐，不仅能当成装饰品还可以播放《阿拉丁》的主题曲,而公主皇冠造型的月饼也十分可爱,口味是美心的招牌奶黄月饼。

漫威系列包括了钢铁侠礼盒与超级英雄礼盒。钢铁侠礼盒特别做了精心设计，按下铁盒上的按钮即可发光,礼盒中有4个流心奶黄月饼，月饼上也印有复仇者联盟徽章，所以，这个中秋由超级英雄陪你过节可好？

故宫淘宝X稻香村

说起中秋，怎么能少了故宫这个大IP？在今年，它特别与稻香村联手推出了中秋限量月饼礼盒。礼盒包装上印有烫金浮雕，盒盖为异形模切，磁吸封扣的设计十分便捷。礼盒内有8枚月饼，分别是白莲蛋黄、玄米抹茶、海派奶黄和红酒蔓越莓口味。

另外，月饼特别以玄墨为基调，纹样浮雕取材乾隆御笔题画诗墨，馅料和饼皮则选取于传统“五色观”，有青、赤、玄、黄、白五色。诗书画印，四合为一，以文人风雅，品察至味清欢。

GODIVA中秋限量系列

今年中秋，GODIVA也带来了中秋限量系列礼盒。礼盒的外包装以红紫两色为主调，应景地刻有荷花与圆月的花纹，而礼盒内则有4款全新口味的巧克力月饼，分别是绿茶腰果、碧根果仁牛奶、芝麻松籽仁和扁桃仁黑巧克力，除此之外还有GODIVA巧克力组合，价格在228元至1360元之间，目前该系列已经在GODIVA各个渠道上新，喜欢的小伙伴可以提前预购。