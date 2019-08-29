人民网公布新一批游戏分级名录：欢乐斗地主、闪耀暖暖在列

IT之家8月29日消息 今日，人民网“游戏适龄提示”平台公布了第二批34款参与适龄提示的游戏产品。至此，已有共计54款产品标记了相对应的适龄提示级别。

本次参与的游戏产品有：

• 腾讯游戏《天天爱消除》《一起来捉妖》《圣斗士星矢（腾讯）》《欢乐斗地主》；

• 网易游戏《绘真·妙笔千山》《花语月》；

• 盛趣游戏《流浪者小岛》《学园偶像祭2-课题大作战》《神域召唤》《决战玛法》《瑰雪黑阳》《命运歌姬》《超级地城之光》《光明勇士》《热血传说》《传世挂机》《血族》《神无月》《辐射：避难所单机版》《辐射：避难所Online》《龙之谷手游》《传奇世界手游》《传奇世界3D》《热血传奇手机版》；

• 游族网络《少年三国志》《权力的游戏 凛冬将至》；

• 中手游《凡人飞仙传H5》《封龙战纪》《雷霆霸业》《新仙剑奇侠传》；

• 蓝港互动《蜀山战纪之剑侠传奇》；

• 叠纸网络《奇迹暖暖》《闪耀暖暖》；

• 漫游谷《全民主公》。

盛趣游戏共18款参与适龄提示的游戏产品，几乎涵盖其所有正在运营的游戏。中手游、蓝港在线、叠纸网络为新加入《游戏适龄提示倡议》的游戏企业。截至目前，参与人民网《游戏适龄提示倡议》的游戏企业已增加到17家。

据悉，人民网“游戏适龄提示”平台分为6+、12+、16+、18+四个级别。其中《斗罗大陆》《辐射避难所》《闪耀暖暖》《权力的游戏》《欢乐斗地主》等作品被列入16+；《魔域》《征途系列》《剑网3》《武林外传》《传奇系列》《龙之谷》《蜀山战纪》等作品被列入18+。

以下为参与适龄提示的游戏产品：