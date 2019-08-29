内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

20点再次开售： iQOO Pro手机5G版复购补贴300元

2019-8-29 17:57:12来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

IT之家8月29日消息 vivo iQOO Pro 5G版将于8月29日20点再次开售，售价3798元：点此购买

京东购买iQOO Pro系列手机，订单完成6~12个月内再购入同品牌迭代机型，可享受元发票金额的10%的补贴款（300元封顶）

具体说明：

image.png

vivo iQOO Pro 5G版外观层面，4曲面玻璃，边缘加入了光轨灯带，背面正中央的印字也用了赛车赛道的样式。搭载一块6.41英寸 Super AMOLED屏幕，标配屏幕指纹，屏占比为91.7%。采用侧边分布式天线技术，支持5G+4G双卡双待，并且用了双层双nano SIM卡槽，有效减少了卡托占用的空间。此外iQOO Pro还支持双Wi-FI技术，可以同时连接2.4GHz网络和5GHz网络，双频网络速度叠加使用，号称网速可提升到原来的190%。

作为性能型旗舰，iQOO Pro的长板是处理器性能释放、散热、网络和处理速度等，其设计理念更接近游戏手机。第二代的iQOO旗舰继续搭载4500mAh大电池，以及44W超快闪充功能。号称17分钟可充到50%，30分钟充到80%，50分钟便可100充满。除骁龙855 Plus以外，全系配备了UFS 3.0存储，RAM可选最大12GB容量。

散热方面加入了超导碳纤维液冷散热技术，另外还有更大面积的液冷均热板和多层石墨散热片加持。iQOO Pro中框右侧有两颗压感按键，为游戏专门设计，在横屏模式下可以作为扳机键使用。让人欣慰的是，iQOO Pro也保留了3.5cm接口，并内置了AK4377A独立DAC，经过Hi-Res小金标认证，并且标配iQOO定制耳机，总算保留了一些vivo的Hi-Fi血统。

这款机型采用的后置三摄系统，4800万像素主摄之侧，是一颗广角镜头和一颗最近对焦距离2.5cm的微距镜头。有意思的是，在软件方面iQOO Pro加入了人像构图功能。

京东vivo iQOO Pro 5G 8GB+128GB3798元直达链接
【广告】
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iQOO Neo

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有