虚拟机软件Parallels体验：在Mac电脑上使用Windows

对于一个Mac用户来说，苹果电脑上有很多值得「吹爆」的优点：手势操作方便、文件管理简单、即用即走......但它并不是完美的，有些专业软件只有Windows版本，一些银行的网银也只能在Windows上使用，更不用说Mac电脑的最大原罪：不能打游戏......

在很多场景下，Windows系统确实是必不可少的。Mac用户可以通过安装双系统、或者虚拟机的方式，来在Mac电脑上体验Windows。极客之选最近体验了一款Mac端的虚拟机软件Parallels，它几乎完美解决了Windows系统在Mac电脑上的适配问题。

如果你也想在Mac上优雅地使用Windows系统，不妨先看一下我们的体验评测。

安装过程简单，适配完美

Parallels的第一个优势是安装十分方便。下载软件并激活后，可以根据提示一步步进行安装。一共有三种安装模式：从微软官网直接购买正版Windows、安装下载好的镜像文件、从PC电脑上迁移系统。我们采用的是第二种方法，Windows 10的镜像文件大概有5G，使用的电脑是2016款MacBook Pro（其实挺旧的了），全程只花了大概十分钟就安装成功。

虚拟机的好处是可以让你同时使用Mac系统和Windows系统，不用像双系统一样，每次都重新启动。用Parallels安装好Windows 10后，直接就能开始使用，之前安装新系统后需要考虑的硬件驱动、网络连接、鼠标键盘（触摸板）等问题，这里Parallels都帮你解决好了。

将Windows 10的窗口设置成全屏，你的Mac电脑就「变成」了一台Windows电脑，几乎能以假乱真。系统的分辨率适配做得很不错，字体锐利，显示比例也完全正常。

两个系统共享文件、剪贴板，可以无缝切换

Parallels更大的优势是让你在Mac和Windows之间无缝切换。在Mac上开启相应的访问权限后，Mac上的文件会同步到Windows系统中，只要安装对应的软件，就能顺利打开。最常用的是Office办公软件、视频播放器，安装好之后，你可以在两个系统中共享电脑上的文件。

在Windows系统的「我的电脑」中，可以看到Mac上的iCloud文件夹，Mac桌面上的所有文件都会同步过来。如果日常使用时需要来回复制文件，则可以直接进行拖动，非常方便。之后别的Windows用户发来文件，就再也不怕显示不正常了。

两个系统的剪贴板也可以共享，在这一端复制的内容，可以直接在另一个系统粘贴。这种无缝体验还体现在图标上，在Windows系统上打开的软件，在Mac的Dock栏也会显示，软件上会显示Parallels的角标，除此之外并不会有什么违和感。

手动分配硬件资源，保证系统流畅运行

在一台电脑上同时打开两个系统，会不会卡顿？Parallels对硬件资源的占用进行了优化，我使用默认的设置方式，只在玩游戏、打开专业软件时出现了电脑发热的情况，而实际上在Mac上打开同样的软件，也会出现一样的情况。如果硬件资源有限，你可以手动对Windows系统的CPU占用、内存占用进行调整。两个系统共同使用硬件资源，又不会互相影响。

在Parallels的设置中，你还可以将Windows系统「暂停」，暂时释放系统资源，再次点击可以快速打开。

最新的Parallels 15有了更多新功能，在DirectX 11的支持下可以运行更多游戏。Parallels还对macOS Catalina中的Sidecar 进行了支持，将Windows软件拖动到iPad屏幕上，可以用Apple Pencil进行创作。（需要更新到新系统才能体验）

针对「在Mac上使用Windows系统」这个需求，Parallels的体验可以说是接近完美。你不需要改变操作习惯，就能在两个系统之间无缝切换。

Parallels的目标用户相对垂直，定价也不低，新用户开通需要498元起（普通版一年订阅）。除此之外，Parallels还提供从旧版本升级、永久开通两种方式。软件版本分为普通版、专业版、商业版三种。