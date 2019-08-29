中国宽带速率状况报告：二季度固定宽带速率超35Mbit/s

【TechWeb】日前，宽带发展联盟发布了2019年第二季度《中国宽带速率状况报告》（第24期）。报告显示，2019年第二季度我国固定宽带网络平均下载速率达到35.46Mbit/s，我国移动宽带用户使用4G网络访问互联网时的平均下载速率达到23.58 Mbit/s，相关数据情况表明，我国固定宽带用户体验速率提升快速，移动宽带网络速率也在稳步提升，网络提速效果明显。

近年来，我国深入推进“提速降费工作”，光纤宽带和4G网络已经实现了对城乡地区的普遍覆盖，截至2019年第二季度，全国光纤宽带用户占比超过91%，4G用户占比达到77.6%，均位居全球先进行列，为宽带网速提升奠定了网络基础。

本次报告还发布了全国各省（区、市）、主要城市和基础电信企业宽带网络相关速率的排名情况。固定宽带下载速率方面，上海、北京、江苏位列全国前三位，天津、浙江紧随其后。全国主要城市排行榜上，上海、北京、南京、杭州、武汉位居前五位；各基础电信企业中，中国电信最高达到35.65Mbit/s，其次是中国移动和中国联通。4G网络下载速率方面，上海、北京、天津、山东、江苏的4G网络用户下载速率排在全国省级行政区前五位；电信运营企业中，中国联通的4G网络用户下载速率最高。