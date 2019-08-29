英特尔详解oneAPI：统一简化编程释放SVMS架构性能

8月29日消息 随着数据的指数级爆炸性增长和数据形态的多样化，任何单一的技术或技术指标都不足以满足未来无处不在和多元化的计算需求，超异构时代已经到来。

为应对这一变化，英特尔提出了包括制程和封装、架构、内存和存储、互连、安全和软件等在内的六大技术支柱战略。作为六大技术支柱之一，软件对于英特尔的重要性不言而喻。

英特尔认为，对于全新硬件架构的每一个数量级的性能提升潜力，软件能带来两个数量级的性能提升。为了最大程度释放硬件性能，简化跨不同计算架构的应用程序开发工作，英特尔推出了oneAPI项目。据悉，该项目于去年年底启动，今年Q4发布开发者测试版本。

可能在很多人看来，英特尔是一家硬的不能再硬的芯片公司，但其为何对软件如此在意，推出oneAPI背后的原因是什么，又将会在市场上引起怎样的波澜。近日，英特尔召开软件战略与技术沟通会，英特尔发言人们深入地介绍了英特尔oneAPI的战略意义和技术细节。

屏蔽底层差异，释放硬件价值

随着我们迈入以数据为中心的时代，看到的不仅是数据量的爆发，更是有数据形态的巨大变化：从传统的文本、图形数据，到现在的视频、音频、社交等非结构化数据，未来还有包括联网汽车数据、神经网络数据、基因数据等更多形态的数据。

英特尔架构、图形与软件部副总裁Bill Savage指出，这种海量数据的多样性所需要的计算能力是不一样的，这就带来了数据处理方式和计算架构的延伸，未来十年将看到比过去五十年中多得多的架构提升。英特尔的产品覆盖的广泛计算架构包括标量（Scalar）、矢量（Vector）、矩阵（Matrix）和空间（Spatial），分别主要应用于CPU、GPU、AI加速器和FPGA产品；在接下来五到十年中最重要的现代工作负载，就是这种标量、矢量、矩阵和空间架构的组合，英特尔称之为SVMS架构。

在摩尔定律的驱动下，芯片硬件的能力在持续提升；但对于包括硬件厂商、软件开发者、数据科学家等在内的产业链从业者而言，他们思考的是如何将这些飞速提升的硬件能力发挥到极致。而在原来，不同的硬件平台可能对应不同的开发语音、开发工具和开发环境，应用在不同平台上的移植与适配是个巨大的挑战。

而这正是英特尔的oneAPI的目标所在。据Bill Savage介绍，oneAPI是从软件层面来简化和统一跨SVMS架构的创新。“oneAPI既是一种行业规范，同时又是英特尔的一种产品。它可以简化并且统一跨不同架构、跨不同厂商之间的编程，它是一个鼓励社区和行业支持的一种开放、标准的解决方案。oneAPI底层接口被广泛的生态系统采用，通过跨架构统一并简化编程，oneAPI将为开发者带来更高的生产效率和毫不妥协的性能。”

开放、标准、性能：带来最佳使用体验

据英特尔架构、图形与软件部副总裁兼编译器与语言部门总经理Alice Chan介绍，oneAPI主要包含两个部分，第一部分是跨架构的编程语言，第二部分是能够满足不同领域需求的跨架构库的集合。而无论是高级的编程语言，还是架构库，重点都将放在提供全面的性能上。

在oneAPI项目中，英特尔携手行业开发了一种叫做Data Parallel C++（DPC++）的全新的语言，以支持实现横跨SVMS架构的数据并行编程。“多元化架构需要全新的编程语言，”英特尔现在开发的新语言Data Parallel C++，它是开放的、基于标准的，能够跨不同的硬件架构提供高性能。为英特尔硬件和全行业提供毫不妥协的高性能和生产效率。“

▲英特尔架构、图形与软件部副总裁兼编译器与语言部门总经理Alice Chan介绍DPC++

英特尔架构、图形与软件部首席工程师Eric Lin接着针对AI和数据分析等领域介绍了英特尔oneAPI的高性能库、框架优化，以及OpenVINO的部署。英特尔的高性能库，如英特尔数学核心函数库（MKL）、数据分析加速库（DAAL）和面向深度神经网络的英特尔数学核心函数库（MKL-DNN）等，都已集成于oneAPI之中，为开发者屏蔽硬件复杂性，让开发者得以随时获取高性能。Eric还介绍：“OpenVINO所做的事情就是让开发者直接用一个统一API。OpenVINO是我们实际的商业部署，帮开发者完成简单的开发、简单的维护、并带来高性能，它展示了oneAPI愿景的现实。”

▲英特尔架构、图形与软件部首席工程师Eric Lin介绍统一API的优势

英特尔oneAPI以一个解决方案支持四种架构，通过跨架构、高性能、开放的统一编程语言DPC++和帮助开发者获得更高性能的库，它将帮助开发者们充分释放SVMS架构的全面性能。英特尔将在2019年第四季度发布一个oneAPI开发者测试版本，即一个英特尔参考产品，并披露更多项目相关细节。