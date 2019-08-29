新氧二季度营收2.85亿元，同比增长87.3%

新浪科技讯8月29日晚间消息，新氧科技发布2019年第二季度财报显示，二季度新氧科技营收2.85亿元，同比增长87.3%，净利润2930万元，同比增长230%，非美国通用会计准则下净利润为1.022亿元，同比增长805%。

财报显示，2019年第二季度，新氧平台促成医美服务交易总额为8.929亿元，相比去年同期增长81.9%。付费医疗机构数为3157家，相比去年同期的2265家增长39.4%。

2019年上半年，新氧科技总收入为4.91亿元，相比去年同期增长84.7%；实现净利润7520万元，去年全年为5508万元，上半年净利润已超去年全年。

2019年第二季度，新氧移动端平均月度活跃用户数（MAU）为247万，较去年同期增长72.5%；其中付费用户数为20.15万，较去年同期增长118.8%。

新氧董事长兼首席执行官金星表示：“随着平台内容不断丰富，用户体验不断提高，新氧社区的用户群体持续扩大。本季度平均移动月活和付费用户数持续显著增长，同比分别上升72.5%和118.8%。我们的核心依然是持续深入渗透医美行业，提高用户群体的数量和粘性。同时医疗机构也正在看到我们的高效获客、差异化品牌建设和运营效率提升所带来的独特价值。”

新氧首席财务官于敏补充说：“本季度总收入为2.850亿元人民币，相比去年同期增长87.3%，并超过公司指引高值。用户体验是用户数量增长的关键，我们审慎地在增加服务商业化变现和加强用户体验之间达到平衡。我们的商业化举措并未影响用户数量和用户对平台的黏性，这表明公司平台正在向用户和医疗机构提供不断增长的价值。我们持续扩大平台规模，建立多样化的收入来源，公司盈利能力得以提升，本季度非美国通用会计准则净利润显著增长达1.022亿元人民币。”