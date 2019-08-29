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屏下光学指纹高毛利，汇顶科技2019上半年净利润10.17亿同比增长806.05%

2019-8-29 21:07:17来源：C114中国通信网作者：水易责编：骑士评论：

今日，深圳市汇顶科技股份有限公司公布2019年半年度报告。报告期内，汇顶科技实现营业收入人民币28.87亿元，同比增长107.91%；归属于上市公司股东的净利润为10.17亿元，同比增长806.05%。

报告指出，随着屏下光学指纹的大规模成功商用，2019年上半年公司实现了经营业绩的飞跃式增长，凭借公司强大的算法能力所带来的竞争优势，使得公司在行业中处于绝对的领先地位，也为公司贡献了较高的利润率。同时，公司持续加大研发投入的力度，积极改善与提升现有产品的性能、开拓新技术、新产品和新市场，为公司后续业绩增长注入动力。

财报指出，上半年营业收入主要以指纹产品为主，随着手机市场屏下指纹的商用规模不断扩大，成为公司业绩的最大动力。

高毛利的屏下指纹产品销售，给公司2019年上半年带来了61.72%的较高毛利率水平，并获得了17.82亿元毛利总额，较上年同期毛利总额增长223.64%。经营费用较上年同期的4.96亿同比增加2.76亿，其中研发费用增加1.25亿、销售管理费用增加1.51亿。

与此同时，汇顶科技2019年上半年研发支出为4.58亿元，较上年同期3.33亿元增加37.42%，研发开支占营业收入比重为15.86%。研发费用的增加，是为了在新技术、新产品领域为公司的持续增长提供更有力的动力，符合公司的长期发展战略。

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关键词：汇顶科技屏下指纹

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