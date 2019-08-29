TOKIT智能电烤箱体验：会“自拍”的电烤箱

“工欲善其事，必先利其器”，对喜欢烘培的人来说，烤箱是尤为重要的“武器”。性能稳定不必说，如果一切还能尽在掌握，加上高颜值和简单操作，那就是一台几近完美的烤箱。

最近，爱活网收到了一台TOKIT智能电烤箱，起初，小编们不以为然，毕竟现在打着“智能”的产品多了，但到底是“智能”还是“智障”的，谁用谁知道。但当我们得知，这是一台会“自拍”的烤箱时，不好意思，我们准备“打脸”了，用下来后，真香啊~~~

那么，这台TOKIT智能电烤箱到底有多“香”？不如让我们一起来看看吧。

不会拍照的烤箱不是成熟的电烤箱

烤箱是如何做到“自拍”的呢？先让我们看一段GIF。

▲蛋挞变化GIF

没错，这段蛋挞烤制的精彩画面，不是我们在烤箱里安装了摄像头，而是由TOKIT智能电烤箱内置的1080P高清广角摄像头完成的。

那要如何才能打开这个摄像头呢？非常简单，只需通过WiFi将TOKIT智能电烤箱与TOKIT App连接，然后你就打开了一个新世界：即不必守在烤箱旁边，看着手机就能知道现在烤箱里烤制的情况了。

通过手机直播画面，我们可以看到食物每一点细微的变化，当然我们也随时可以拍摄短视频和照片。而在食物烤制完成后，TOKIT App会根据加热中的变化瞬间，自动生成一个10秒左右的短视频，画面你们前面也看到啦，是不是非常舒适？扔到朋友圈里，必须炸了啊！

而当我们将烤制好的蛋挞拿出来的时候，立刻引发了整个公司的“骚动”，是的，蛋挞不仅闻起来飘香四溢，吃起来更是一口一个完全停不下来。酥皮松软，蛋液香滑，一口入喉，满嘴都是幸福的感觉。

▲内置摄像头拍摄

这对第一次烘烤蛋挞的小编来说，可不止是味觉上的享受，更是心理上的满足，甚至会产生“我是天才吧，所以第一次做蛋挞就能做得如此完美”的感觉。而让小编这样烘培新手一次就成功，做出如此好看好闻又好吃的蛋挞，恐怕和TOKIT智能电烤箱本身性能分不开，让我们在吃完蛋挞后继续探究TOKIT智能电烤箱更多的秘密。

一身黑科技

现在的家电产品都在颜值上下了不少功夫，同样，TOKIT智能电烤箱一拿出来的时候，超高颜值就让我们“大跌眼镜”。黑白极简配色、独特的立方体设计、操控区和门把手合二为一，除了操控屏幕上很容易收集指纹外，美得简直无法让人的视线离开TOKIT智能电烤箱。

打开外包装后，除了TOKIT智能电烤箱本体外，还有说明书、防烫硅胶手套和烤盘、烤架各一个。不同于传统厨电面板，TOKIT智能电烤箱采用了向上微倾斜的操作面板，视觉和使用都比较友好。

一体式LED触控面板还提供了丰富的信息展示和简单的操作逻辑，配合嵌入式OLED显示屏旋钮，操作很简单。同时，这个尺寸为404X430X507mm的电烤箱，拥有32L的容量。

▲功能选择GIF

为了防止熊孩子的好奇心，TOKIT智能电烤箱的箱门使用三层钢化玻璃，有效阻隔热量，保温防烫。

好了，暖身完毕，现在就让我们看看TOKIT智能电烤箱真正的技术。温控是TOKIT全系产品的核心技术之一，当然在这款烤箱上也体现的淋漓尽致。

TOKIT智能电烤箱采用了独立分区控温技术，上部双碳纤维加热管与底部隐藏式M发蓝钢管的加热组合，再配以上2下1三重感温探头，实时收集腔内各点温度，自动调整发热管加热频率，随时弥补低温区域温差，实现精准控温。

另外，顶部碳纤维加热管还具备加热快，电热转化率高等特点。只需2.1秒即可达到额定功率，电热转化率高达98%。同时，碳纤维管所发射的红外线，可以直达食材内部。

简单来讲，就是TOKIT智能电烤箱加热均匀，烤制大块食材时根本无需旋转烤架这种东西，也不用中途取出烤盘调整方向，小块食材、面包、饼干之类的就更不在话下。伴随热风循环，食物可在烘烤中着色；红外线更是能突破层层壁垒，确保食物外酥里嫩，像烤鸡这种就能美味多汁。

▲自定义设置GIF

总之，温控这件事，交给TOKIT智能电烤箱自己搞定就行了。

你以为TOKIT智能电烤箱就只能做这些？当然不是，我们前面已经说它能连接相应的App，而通过这个App，我们还能看到其精选的9种食谱视频。在App中，我们可以清晰的看到每一个烹饪的步骤，等于手把手教会你做美食。

最不可思议的是，食谱视频还关联着只能温控曲线，放入烤箱后，只要点击一键烹饪，它就能按照温控曲线自动调整温度和时间。所以，厨房小白还在担心什么呢？！

至于清洗方面，TOKIT智能电烤箱也并不难操作，其采用了耐高温的304一体式腔体，极易打理，M发蓝钢管隐藏在腔体底部，一张厨房纸就可以清洁到位。

不得不说，科技改变生活这句话并不是空穴来风，像小编这样五谷不分的人，在一件件厨房科技产品前，竟然也慢慢变得能干起来。可以自己煮饭、煮粥、煲汤、现在还能自己做蛋挞，这在以前是想也不要想，但是，科技真的改变了这一切。