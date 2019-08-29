微软Surface Laptop 2/Pro 4电池新Bug：7分钟掉电25%

IT之家8月29日消息 一些用户报告称他们的Surface Laptop 2和Surface Pro 4在最近的Windows固件更新后遭遇电池续航大降级问题。

根据微软社区论坛上的各种帖子，使用全新Surface Laptop 2和Surface Pro 4的用户注意到他们的设备上的电池只能持续几个小时。

虽然这可能是一个硬件问题，但也可能是Windows 10软件方面的错误Bug或固件更新造成的。所有这些帖子都是最近创建的，这表明8月份的更新补丁可能是造成电池问题背后的原因。

一些Surface Laptop 2用户声称电池在几分钟内下降了20%到30%，而有些人则认为该漏洞与最近的微软更新有关。

“我有相同的问题。在办公室电量100%。开车回家大约25分钟，然后启动它是75%。Surface Laptop 2。这是在最后一次固件更新后开始的，“Surface Laptop的客户注意到了问题。

“我也想报告同样的问题。但这不会是在一夜之间发生的。它似乎发生在关机事件之后。我的停机时间为7分钟，从100%降至75%，”另一位用户使用Surface Laptop 2确认了电池问题。

在微软社区论坛、Reddit中，一些用户还记录了Surface Pro 4的电池耗尽问题。

微软支持代表在推文中表示，他们的团队目前正在调查此问题，建议用户检查更新。