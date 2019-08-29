雷军：较真的“卢十瓦”和“小金刚”前世今生

雷军发文表示，今天是Redmi的大日子，我们发布了「小金刚」系列二代：「四摄小金刚」Redmi Note 8 Pro和Redmi Note 8，还有和RedmiBook 14增强版笔记本和Redmi 70英寸巨屏电视。今天和大家分享一些背后的故事。在发布会上，卢伟冰也谈到了“卢十瓦”，表示这次有点较真。

下面是文章内容：

这是一个有点燥热的夏天。

《乐队的夏天》带着一股专属于摇滚人的疯狂闯进了大众的视野，热血、疯狂感染了每一个人，也让苦心筹备发布会的卢伟冰和我眼前一亮：摇滚不正是最契合Redmi精神内核的风格么！

这一次，我们请来《乐队的夏天》里非常火的刺猬乐队进行合作，他们最打动我的一句话是：热爱，是一切的理由和答案。为了热爱的事情可以拼上一切，这个共识是促成双方这次合作的核心。

为什么说Redmi很有摇滚精神？首先要讲讲Redmi的品牌总经理卢伟冰。

较真的“卢十瓦”

今年1月10日，我们将红米系列全新升级为独立运作的Redmi品牌，定位于高品质、极致性价比、全球化，任命公司级的副总裁卢伟冰，亲自担任Redmi的品牌总经理。同时，发布了Redmi的第一款新品：Redmi Note 7，内部代号“小金刚“。

卢伟冰何许人也？大家可能知道他曾经出任金立集团总裁、诚壹科技创始人兼CEO，有20多年手机行业的丰富经验。但是估计没多少人知道他是一枚毕业于清华大学的真学霸，还是个「真」处女座的完美主义者。

这位清华的大学霸一上任，就展现出了极其强悍的战斗力，每天24h不间断的在微博和用户互动，一边了解用户的需求（每天都会整理笔记），一边回复用户的提问，做技术科普和功能解说。他做产品的这种认真，甚至是较真，可能比我更甚，听说已经把整个Redmi的团队逼疯了数次。

有多较真呢？我举个例子。Redmi Note 8系列的每一次产品讨论，他都要把所有的功能点一条条的列出来，和小金刚1代、和友商的产品进行像素级对比，发现有任何一个点碾压的不够马上找团队去改，无数次之后他终于满意了，笑着和我说这下有信心了，全部都领先一个量级。

我说：太好了，不过虽然产品好了几个等级，但是我们的价值观是给用户带去又好又实惠的东西，我们还是保持一代的价格，怎么样！卢总说：不行，Redmi要保持极致的性价比，我就是要把更好的东西做的更便宜，2代（相同内存+存储的版本）价格比1代还要再降200！听完这话，我都替他捏把汗，但是我也知道，Redmi的品牌总经理，我找对人了。

正是因为跟自己死磕到底的精神和背后付出的巨大努力，卢总对于新一代的产品非常有信心，也无惧直接喊话友商。最近，友商2000多块的手机只支持10W充电的情况让他很不爽，发了好几条微博专门说快充的事儿，因此得了一个网友爱称叫“卢十瓦”，也有人叫他“卢伟刚”。他说我做的明明是18W快充怎么变成了卢十瓦，调侃自己还不如叫“十瓦辛格·卢”。

他私下和我说，这怎么叫怼呢，和9X比我心情一点不激动，我觉得我们比友商的20系列都更像旗舰机。我就是说几句实话罢了，借此让友商也进步下，我米的精神一直就是致力于促进产业的共同进步，给用户带来更好的体验是第一位的。

“小金刚”的前世今生

“小金刚”这个代号来自于我们年初发布的Redmi首款新品：Redmi Note 7。凭借极致的产品力，开售仅7个月，该系列全球销量就达到了2000万台！欧洲影音协会（EISA）2019-2020年度大奖中，Redmi Note7获评最佳产品之最值得购买智能手机奖。

我们前几天公布二代产品Note8系列即将发布的消息时，启动了线上盲约，到昨天预约量已经超过了200万。

小金刚系列这么受用户的喜爱，我觉得有两个最主要的原因：

一、高端产品大众化大众产品品质化

过去几个月，我们收集用户选择Note 7的原因时，多数人都提到了4800万相机。当时，友商4800万相机的手机都要3000元左右，Redmi Note 7第一次把旗舰相机拉入了千元市场，重新定义了千元拍照，让更多的用户享受到了高端拍照性能所带来的美好生活。

如今，在Note 8系列上，我们继续保持初心，力求把更多的好功能普惠给广大用户，我今天主要展开讲两点：拍照和游戏。

高端四摄大众化

这一次我们的一大目标就是让更多的用户享受全场景四摄所带来的拍照乐趣。Redmi Note 8拥有4800万AI四摄（超清主摄+超广角+景深+超微距四颗镜头），首次将高端四摄手机大众化！Redmi Note 8 Pro更是搭载了迄今为止解析力最高的手机相机，后置主摄搭载三星6400万GW1旗舰传感器。

6400万像素到底有多清晰？做个科普：6400万的分辨率高达9248 x 6936，是8K分辨率的近2倍，是4K超高清的7.7倍，是1080P全高清的25倍。6400万相机拍摄的照片画面，如果采用72dpi的常见精度打印，可以打印出高3.26米巨幅海报。

Redmi Note 8 Pro全场景四摄，每颗镜头有不同的分工：

超微距镜头：支持自动对焦，最高支持2cm超微距拍照，轻松抓拍有趣的微观世界。

超广角镜头：支持120°防畸变拍摄，开启后可拍下更多景色，画面比普通模式多了1.3倍。

景深镜头：专业人像摄影，虚化效果更出色，为人像摄影提供充足的创作空间。

超高清主摄像头：感光面积高达1/1.7英寸，相比4800万高出34%，结合四合一1.6μm大像素，夜拍能力更出众。

专业级游戏手机大众化

不卡顿、不延迟、不发烫、长续航是检验游戏体验最重要的几个指标。这次，在Redmi Note 8 Pro上，为了实现整体游戏体验最优，卢总带着整个团队下了很大功夫，几乎所有细节都做了专项定制。

1）不卡顿性能是游戏体验最基础的保障。Redmi Note 8 Pro全球首发联发科 Helio G90T专业游戏处理器，针对游戏性能、网络、触控等方面进行了专项优化开发，我们称之为“游戏芯”。CPU采用ARM旗舰Cortex-A76和Cortex-A55组合，频率可达2.05GHz，性能大大超越“一代神U”骁龙710。

很多用户因为历史原因对联发科的处理器不太有信心，我详细的说明一下：这次我们采用的Helio G90T处理器，CPU架构与麒麟810的完全相同，是目前最好的CPU架构；制成工艺上，麒麟810更好些，所以跑分是略领先于G90T的，但是G90T的GPU架构（G76）比麒麟810（G52）更加领先，相当于旗舰和中端的差别。而且G90T的续航会更好，所以综上所述，两者在玩大型游戏时的表现算是旗鼓相当。

2）不发烫

Redmi Note 8 Pro首款推出“冰封”液冷游戏散热系统，专为游戏设计，CPU可降温4°C - 6°C，借助面积远大于友商的铜片和串行散热设计，不只降低CPU核心温度，还能同时为充电芯片降温，运行大型游戏也不用担心出现发热降频。

3）不延迟不延迟就是要解决好信号问题，Redmi Note 8 Pro支持「防抱死」游戏天线，有四个信号接收点立体接收信号，无论使用哪种握持姿势，都能保证信号强度。为了检验Redmi Note 8 Pro网络连接性能，我们进申请了德国莱茵TÜV高性能网络连接(游戏)认证，进行了41项严密测试，并成为了全球首款通过此认证的手机！

4）长续航

为了保证续航，Redmi Note 8 Pro上这次低功耗+大电量+快充，三管齐下。-首先，电池加大到4500mAh，这也是Redmi Note系列迄今为止最大电量。-配置的新一代高能效比大核GPU Mali - G76，加上游戏优化双引擎HyperEngine+Game Turbo 2.0，能够提供较低功耗和更好的体验。还搭配系统级AI智能省电优化，正常使用可两天一充。-同时支持18瓦快充，标配18瓦充电器。

除了上面说到的这些，Redmi Note 8 Pro这次内存从6GB起步，还可以搭配定制版黑鲨游戏手柄、《魔兽世界》限定套装、定制主题，妥妥的玩游戏利器！

还有一个点值得一提，这次Redmi Note 8 Pro应大家期待，配备了NFC功能。NFC功能拥有无法被替代的便捷体验，坐公交乘地铁无需联网，还可以作门禁卡，真正是“谁用谁知道”的好功能。

大家都知道NFC不是一个新功能，2013年小米就发布我们首款支持NFC的手机小米2A。但是大家未必意识到，直到今天，NFC功能基本还只存在于2000元以上的手机上。

小米搭载NFC功能的手机在北京开卡率已经超过40%，下沉速度很快，卢伟冰断言，NFC功能三年内将在全国主要县级以上城区普及。此次在Redmi Note 8 Pro上加入NFC功能就是要推动NFC的全面普及，正式掀起NFC的全民普及风暴。

二、毋庸置疑的「金刚品质」

我认为小金刚系列如此受欢迎第二个核心原因，是它的品质已经获得了广泛认可。

品质是“小金刚”系列的基因。一代小金刚上，我们不遗余力，投入了大量成本，打破行业12个月质保保准，率先开始18个月质保。这次，在Redmi Note 8系列上，我们采用了更加严苛的旗舰“变态”测试标准，甚至远远超过手机正常使用周期。

用几个细节举例：-模拟极端环境测试，比如极度湿热条件下（温度-10°C~55°C；湿度10%-95%）依旧可以正常使用。

-更坚固的双面康宁®第五代大猩猩®，保证通透感和质感的同时，也让表面抗刮花能力远超那些塑料板材手机。机身采用四角防护设计，并新设计了 1.5米小角度跌落测试，从容应对日常生活意外。

-进一步改善音质，听筒和扬声器都进行了大幅升级。扬声器防尘网采用了Nano Mesh纳米丝设计，减少声音阻力的同时进一步提高防尘性能，还可通过声波除尘功能来清灰。

Redmi Note 8和Redmi Note 8 Pro的亮点还有非常多，包括四曲面玻璃工艺打造的超漂亮的外观设计；超高屏占比的低蓝光护眼屏；大家喜欢的Type-C +耳机孔+红外遥控全都有等等...颜值和实力兼备还物超所值！

这次Redmi的两款非手机新品：RedmiBook 14增强版 十代酷睿™多彩轻薄笔记本，还有Redmi红米电视70英寸巨屏电视，实力也都强悍，而且非常超值，我就不一一细讲了，一句话：Redmi出品，必属精品！