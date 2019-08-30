报告：Mate 30不能用谷歌应用和服务后，华为手机5G与相机相关供应商分析

IT之家8月29日消息 今日，天风国际分析师郭明錤发布了最新分析报告，对华为手机2019年与2020年出货作出预估。

报告指出，谷歌表示华为最新款旗舰机型Mate 30系列将不能预装Google官方应用程序与未来取得Android更新，因而预计未来其他华为新款手机无法取得Google官方应用程序与安全更新并将对非中国市场出货造成影响。

因此，报告将华为2019年手机出货量下调至2.1至2.3亿部（此前预估为2.6亿部），并预估2020年华为手机出货量与2019年相似。不过，虽然华为手机出货量在2020年成长可能低于市场预期，但报告指出，华为是手机品牌中最积极采用5G与更高规格相机的厂商，故出货量下调无损于相关供应商的投资价值。

报告表示，预计华为在2020年将采取2种措施，以降低非中国市场潜在的衰退风险。

第一，华为可能将针对非中国市场降价促销旧款机型。因为旧款机型已被Google认证，所以依旧可以预装Google官方应用程序并取得Android更新，仍能满足非中国市场用户对Google生态体系的需求。即便旧款机型规格较旧，但在未来1至2年内仍可流畅运行Android，而降价后对部分用户仍存在吸引力，进而可以改善非中国市场出货量。

第二， 华为将尽力提升在中国市场的占有率。报告表示，预计中国手机市场受益于5G换机需求，2020年出货量有望停止减少 (约3.4亿部)。同时，预计华为在中国市场的占有率将由2019年的35–40%提升至2020年的45–50%，因而华为手机中国市场出货增长有望抵消非中国市场出货减少。

报告指出，预计华为5G手机是2020年出货量最高 （约1亿部）的手机品牌，相关零部件产值或出货量有望显著成长，包括射频、PCB与天线等。此外，受益于三摄与ToF渗透率增长，预计华为2020年采购手机相机的数量将增长15–25%，因而相关零部件产值或出货量有望显著增长，包括CIS、镜头、VCM与相机模块。