内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

报告：Mate 30不能用谷歌应用和服务后，华为手机5G与相机相关供应商分析

2019-8-30 0:15:02来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家8月29日消息 今日，天风国际分析师郭明錤发布了最新分析报告，对华为手机2019年与2020年出货作出预估。

报告指出，谷歌表示华为最新款旗舰机型Mate 30系列将不能预装Google官方应用程序与未来取得Android更新，因而预计未来其他华为新款手机无法取得Google官方应用程序与安全更新并将对非中国市场出货造成影响。

因此，报告将华为2019年手机出货量下调至2.1至2.3亿部（此前预估为2.6亿部），并预估2020年华为手机出货量与2019年相似。不过，虽然华为手机出货量在2020年成长可能低于市场预期，但报告指出，华为是手机品牌中最积极采用5G与更高规格相机的厂商，故出货量下调无损于相关供应商的投资价值。

报告表示，预计华为在2020年将采取2种措施，以降低非中国市场潜在的衰退风险。

第一，华为可能将针对非中国市场降价促销旧款机型。因为旧款机型已被Google认证，所以依旧可以预装Google官方应用程序并取得Android更新，仍能满足非中国市场用户对Google生态体系的需求。即便旧款机型规格较旧，但在未来1至2年内仍可流畅运行Android，而降价后对部分用户仍存在吸引力，进而可以改善非中国市场出货量。

第二， 华为将尽力提升在中国市场的占有率。报告表示，预计中国手机市场受益于5G换机需求，2020年出货量有望停止减少 (约3.4亿部)。同时，预计华为在中国市场的占有率将由2019年的35–40%提升至2020年的45–50%，因而华为手机中国市场出货增长有望抵消非中国市场出货减少。

报告指出，预计华为5G手机是2020年出货量最高 （约1亿部）的手机品牌，相关零部件产值或出货量有望显著成长，包括射频、PCB与天线等。此外，受益于三摄与ToF渗透率增长，预计华为2020年采购手机相机的数量将增长15–25%，因而相关零部件产值或出货量有望显著增长，包括CIS、镜头、VCM与相机模块。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有