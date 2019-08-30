耐克发布新鞋：可通过苹果Siri语音控制系鞋带

北京时间8月30日凌晨消息，耐克周四发布了名为“Adapt Huarache”的新鞋，这种新鞋是在对1991年推出的初版Nike Huarache进行重新设计后推出的，并跟今年1月发布的耐克Adapt BB一样采用了FitAdapt自系带技术。

Adapt Huarach支持苹果公司的Apple Watch智能手表和Siri语音助理服务，能让用户通过Siri控制内部马达来系鞋带或解开鞋带。

利用这款新鞋对Siri语音助理服务的支持，用户可以与Apple Watch或iPhone通话，发出“Siri，解开我的鞋带”这样的指令。

Adapt Huarach还支持各种预设，用户可以在锻炼身体时设置鞋带较紧的预设，也可以在家里放松的时候设置鞋带较松的预设。跟Adapt BB一样，用户可以选择和更改Adapt Huarach鞋底上两个LED灯的颜色，并设置各种不同的LED灯显示色来指明每个预设。耐克表示，该公司将依照用户脚型及其从事的活动来提供不同的预设。

耐克表示，Adapt Huarache将于9月13日通过公司旗下应用SNKRS和特定零售商正式推出。耐克并未公布这款新鞋的定价，但Adapt BB最初发布时的售价为350美元，但这款鞋目前在二手转卖网站上的售价更高。