苹果发布会定了！iPhone 11全揭秘

苹果刚刚正式公布了2019秋季发布会的邀请函，宣布将于当地时间9月10日上午10点（北京时间9月11日凌晨1点），在位于美国加州库比蒂诺的Apple Park园区内的乔布斯剧院中举行今年的秋季发布会。

结合此前的爆料，届时苹果可能推出三款全新iPhone，以及Apple Watch Series 5。我们也整理了一些可信度较高的传闻，在发布会正式举行之前，让你提前一览今年的苹果「秋季新品」。

三款新iPhone，三枚摄像头

不出意外的话，苹果将在9月10日的发布会上推出三款新iPhone，分别是搭载6.5英寸和5.8英寸OLED屏幕的「高端版本」，以及采用6.1英寸LCD屏幕的「中端版本」。从先前的爆料来看，三款新iPhone或将采用以「Pro」作为后缀的命名方式，很有可能命名为iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11，对应的分别是去年推出的iPhone XS Max、iPhone XS以及iPhone XR。

三款新iPhone的正面设计不会出现大变化，依旧为刘海面积不变的「异型全面屏」设计，但其内部的FaceID模组将得到升级，并带来更强的脸部识别功能。据彭博社报道，今年新iPhone搭载的全新FaceID模组能够进行「多角度扫描」，在无须特意调整脸部角度的情况下也能快速为平放在桌面上的iPhone进行解锁。

今年新iPhone最大的升级将出现在「背面」，也就是摄像头。

两款搭载OLED屏幕的iPhone将拥有三枚摄像头，而搭载LCD屏幕的版本也将升级至双摄。具体来说，新iPhone的三摄将由「广角镜头」+「长焦镜头」+「超广角镜头」组成，而iPhone XR的升级款也将搭载「广角镜头」+「长焦镜头」的双摄配置，并且很有可能继续采用索尼定制的1200万像素传感器。

有别于此前的竖向排列设计，新iPhone将采用矩形的设计来放置三颗摄像头，颇有几分「浴霸」的味道。但据传闻，苹果会采用「黑镜涂层技术」，从而让矩形的镜头排列不会在外观方面显得太突兀。

苹果向来以整合软硬件的能力著称，所以新iPhone的拍摄功能可能不止多一个超广角摄像头那么简单。

据彭博社报道，新iPhone的拍摄功能将获得多项软件升级，例如支持三个摄像头同时记录画面，并将多张照片合成为一张「与传统单摄媲美」的「高分辨率照片」，此外还可能新增一个名为「智能相框」的功能，能够在其他镜头工作时，调用超广角镜头同时记录画面（数据仅保留一段时间），最终帮助用户更好地对照片进行剪裁和修正。

彭博社还提到苹果将大幅提高新iPhone的暗光拍摄能力和视频录制能力，例如借助新的A13芯片在录制视频时进行「实时修饰」。毫无疑问的是，今年的新iPhone将以摄像头作为主要升级点，更多的功能细节就只能留到9月10日的发布会才能获得答案了。

除了三摄，今年的新iPhone还有这些看点

支持反向无线充电，可将配备无线充电盒的AirPods放在手机背面为其应急充电；

移除3DTouch，iOS 13已经开发出替代的软件方案；

国区的三款新iPhone很有可能都支持双卡双待；

前置摄像头可能由现在的700万像素升级至1200万像素；

iPhone XR的迭代型号将新增「绿色」和「薰衣草色」两个新配色；

A13仿生芯片将进一步获得性能升级，并新增一个「矩阵」协处理器，以优化某些任务；

新iPhone的「个别配色」将采用「哑光雾面玻璃材质」后盖，抗摔和防水能力均有所提升；

三款新iPhone的电池容量都将可能获得提升，iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11的电池容量将分别增至3500mAh、3200mAh、3000mAh，增幅最大达20%。

一款Apple Watch，两种新表壳

在这一次的秋季发布会上，苹果很有可能延续此前的规律，推出新的Apple Watch Series 5。

从传闻来看，Apple Watch Series的外观将不会大变，依旧延续Apple Watch Series 4的全面屏设计，但表壳可能有所不同。据外媒从watchOS 6 beta中提取到的系统文件来看，Apple Watch Series 5的表壳将新增「陶瓷」和「钛金属」两种新材质，但暂不清楚这是否会替代目前的「铝合金」和「不锈钢」表壳。

苹果此前已经Apple Watch上使用过陶瓷材质表壳，而如果传闻属实的话，钛金属将是首次出现在Apple Watch的高端材料，这种材质此前被应用在Apple Card信用卡之上。

全面屏版MacBook和新iPad？或许要等到十月份

随着iPhone、Apple Watch、iPad Pro先后加入了「全面屏」的队伍，全面屏版MacBook Pro也有望在今年登场。

据外媒的爆料以及分析师预测，新MacBook Pro的屏幕有望采用窄边框设计，从而使其整体尺寸在与现有15寸版本持平的情况下，屏幕尺寸得以扩大至16英寸，而且分辨率也将提升至3072 x 1920。

此外，全面屏版MacBook Pro还有望弃用蝶式键盘，改用剪刀脚键盘。据分析师预测，苹果将在新款MacBook Pro中启用新设计的剪刀脚键盘和玻璃纤维强化按键结构，以此来改善键盘的打字体验和提高耐用性。

至于iPad的更新则可能落在10.2英寸的「非Pro版本」以及11英寸/12.9英寸的「Pro版本」。早在七月初时，苹果就已经向欧亚经济委员会提交了多款运行iPadOS的iPad型号，虽然无法通过曝光的机型编号来推测iPad的具体机型，但结合这段时间的传闻，10.2英寸iPad以及11英寸/12.9英寸的iPad Pro的可能性最高，其中前者将替代目前的9.7英寸入门款iPad，后者则很有可能搭载后置三摄系统。

而从苹果往届的发布节奏来看，新MacBook Pro和新iPad在本次秋季发布会上发布的概率可能不高，更有可能和去年一样，在10月份的发布会上亮相。

除了三款新iPhone的Apple Watch，有没有「One more thing.」可能要等到正式发布会才会揭晓了。