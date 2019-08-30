苹果宣布向第三方维修店提供正品零部件和工具

8月30日消息，据外媒报道，美国当地时间周四，苹果宣布推出新的维修计划，为用户提供更多保修期外的iPhone维修选择。

按照这份计划，苹果将向第三方维修店（无论规模大小）提供与其授权服务提供商(AASP)相同的正品零部件、工具、培训、维修手册和诊断方案。该项目首先在美国启动，并计划扩展到其他国家。

苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯(Jeff Williams)表示:“为了更好地满足客户的需求，我们正在让美国各地的第三方维修店更容易地利用与苹果授权服务提供商相同的资源。我们相信，最安全、最可靠的维修是由受过专门培训的技术人员、使用经过适当设计和严格测试的正品零部件进行的维修。”

新的维修计划是对苹果不断扩展的全球维修网络的补充，该网络拥有5000多家授权服务提供商，帮助数以百万计的人为所有苹果产品提供保修期内和保修期外的维修服务。

加入苹果第三方维修计划无需缴纳额外费用。为了符合新计划的要求，维修店需要有一名经过苹果认证的技术人员来进行维修。认证的过程很简单，而且是免费的。符合资格的维修店将以与授权服务提供商相同的成本获得苹果正品零部件和工具。

过去一年，苹果在北美、欧洲和亚洲推出了一个成功的试点项目，已经拥有20家独立的第三方维修店，目前它们正在以苹果提供的正品零部件进行维修。