Oculus联合创始人被指猥亵女性

8月30日消息，据国外媒体报道，Facebook旗下虚拟现实公司Oculus联合创始人迈克尔·安东诺夫（Michael Antonov）被指多年前在一次虚拟现实会议上猥亵一名女性。Facebook发言人证实，安东诺夫于今年早些时候从Facebook离职。

据悉，游戏工作室Owlchemy Labs营销总监奥托姆·罗斯·泰勒（Autumn Rose Taylor）昨天在Twitter上发布了针对安东诺夫的指控。Facebook虚拟现实副总裁安德鲁·博斯沃思（Andrew Bosworth）回应其推文，称这个故事“令人作呕”。

泰勒表示，安东诺夫事件发生在其大学期间的一次游戏开发者大会虚拟现实派对上。泰勒证实，她在2016年的一次派对上认识了安东诺夫，并表示安东诺夫以给她看还未上市的Oculus Rift头戴设备为由，带她去一个私人房间并抚摸她。“那是在Oculus的一次活动上，安东诺夫是个讨厌鬼。男人们不能一直这样做，”她在Twitter上写道。

Facebook虚拟现实副总裁博斯沃思从2018年开始领导Oculus团队，他在Twitter上说，他已经“要求了解Facebook是如何处理这些情况的”。“为了保密，我不能透露细节，但骚扰是不能容忍或忽视的。我们会对每次指控进行调查。”Oculus于2014年被Facebook收购。安东诺夫去年从Oculus加入Facebook的人工智能团队，但于5月份结束在Facebook的工作。截至8月中旬，Oculus其他所有联合创始人都已经离开公司。

凯蒂·恰诺尼斯(Katie Chironis)是Riot Games的一名设计师，曾参与过Oculus的几次演示。“在Oculus的一个假日派对上我也曾遭到性骚扰，当时现场还有大约10名员工。其中几名员工在我向人力资源部门报告后，立刻站出来证实了这件事。但实施性骚扰的那个家伙还在那里工作，”她写道。

泰勒表示，她的勇气来自于公众对游戏行业权势人物的大量指控。本周早些时候，三名游戏设计师和创作者被控强奸和虐待，相关工作室因此取消了即将推出的游戏。此后出现了更多针对其他开发商的指控。