富士康：印度人工成本便宜一半，政府还给帮助

8月30日消息，据国外媒体报道，四年前电子设备代工厂商富士康在印度开设了第一家工厂。该公司目前运营着两家组装厂，并计划扩大规模，并再开设两家。随着富士康在全球范围内寻求实现业务多元化，印度已成为一个重要的制造业基地。

21岁的詹妮弗·贾亚达斯(Jennifer Jayadas)是富士康位于印度斯里城工厂的一名员工。其任务是对手机进行测试，确保音量、振动和其他功能正常。她说，“现在我们也在这里造手机。”

现年48岁的富士康印度业务负责人乔什·福尔格（Josh Foulger）在印度金奈长大，就读于阿灵顿的德克萨斯大学。四年前，他加入富士康，帮助创始人郭台铭在印度建立组装厂。印度目前是全球增长最快的智能手机市场。

福尔格表示:“不要把所有鸡蛋放在一个篮子里，这是一个很好的商业原则。”“我们必须找到可行和可靠的替代方案。显然另一个地点必须具有竞争力。我们不能在墨西哥建工厂生产手机。10年前可能行得通，但今天就行不通了。”

这位身材魁梧、蓄着大胡子的高管坐在一间办公室里，俯瞰着斯利珀伦布杜尔工厂的喧闹景象。他列举了印度的优势：劳动力成本只有中国市场的一半，拥有包括才华横溢工程师在内的大量工人，政府在提供帮助等等。

目前印度政府正在实行“印度制造”战略，旨在通过鼓励外国公司在当地开设工厂，将印度变成一个制造大国。印度手机与电子协会会长潘卡伊·马欣德鲁（Pankaj Mahindroo）表示：“该计划是到2024年将印度250亿美元的手机制造规模扩大到4000亿美元，其中很大一部分将用于出口市场。”

富士康在印度的第一家工厂于2015年在斯里城开业。斯里城是印度的一个经济特区，当地的货物进出口无需繁琐手续，外国公司可以生产从尿布到火车车厢等各种产品。富士康工厂雇佣了近15000名工人，其中90%是女性，为不同的制造商组装手机，其中也包括当地畅销的小米手机。最近几个月，工人们开始测试和组装苹果iPhone X。iPhone X将首先在印度销售，最终出口到全世界。

2017年，第二家手机工厂在斯里珀伦布杜尔开业，距离第一家工厂大约两个小时的车程。这家工厂雇佣了12000名员工，部分实现了自动化。“到2023年，”福尔格说，“这两家工厂的规模都要大得多，我们还会增加两个工厂。”

富士康目前从中国市场进口零部件，但希望未来能在印度生产显示屏和印刷电路板。福尔格正试图占领三分之一的印度国内智能手机市场，并将印度制造在全球智能手机市场的份额提高到10%（目前市场份额为2.5%）。最终，他计划将包括亚马逊Echo音箱在内的其他产品代工加入其中。“到目前为止，印度工厂一直在为印度制造，”他表示。“印度制造很快就会走向全世界。”