亚马逊火灾仍在继续：南美多国近日将商讨对策

北京时间8月30日消息，据国外媒体报道，持续燃烧的火灾对亚马逊雨林造成了严重破坏，也令世人感到沮丧。巴西总统博索纳罗已经宣布，南美各国将在近日开会，讨论如何协调应对亚马逊盆地的大火。

▲Altamira是受灾最严重的地区之一

此前，在与法国总统马克龙发生争吵之后，博索纳罗拒绝了七国集团（G7）提出的2200万美元（约合1.5亿元）的帮助。另一方面，受火灾影响最严重的九个州的州长正敦促他重新考虑这一提议。

8月28日，博索纳罗宣布接受了智利捐赠的4架灭火飞机。他还透露，除委内瑞拉外，亚马逊地区的所有国家将于9月6日举行会议，进一步讨论火灾对策。

巴西政府已经向受灾区域部署了消防队员和军队

为什么亚马逊很重要？

亚马逊是一个至关重要的碳储存地，它减缓了全球变暖的速度。火灾会释放出二氧化碳，而森林的减少会减少大气中二氧化碳的吸收，进一步加剧气候变化。同时，亚马逊也是世界上生物多样性最丰富的地区之一，具有不可估量的价值。

随着国际社会对大火的担忧蔓延，七大工业国领导人在法国举行会议，提出将提供2200万美元帮助灭火。主持这次峰会的法国总统马克龙表示，这些资金将立即到位，主要用于购买更多的灭火飞机。然而，巴西总统博索纳罗拒绝了这一提议，称七国集团将巴西视为“殖民地或无人区”。

巴西现在会接受G7的援助吗？

目前还不完全清楚。这个问题将会有很多反复。

在排除接受援助的可能性后，博索纳罗总统近日又稍稍软化了立场，表示如果马克龙总统为侮辱他并称他为骗子而道歉的话，他将考虑接受援助。27日晚些时候，巴西总统博索纳罗与州长们进行了会晤，会后总统发言人雷戈·巴罗斯表示，巴西政府“对接受任何组织和国家的财政支持持开放态度”。

不过，巴罗斯指出，援助必须“完全由巴西人民管理”。法国政府和七国集团尚未对此做出回应。

马拉尼昂州州长弗拉维奥·迪诺（Flavio Dino）表示，他和其他受影响州的州长告诉博尔索纳罗，“现在不是拒绝拨款的时候”。

巴西亚马逊地区还有超过1750场火灾正在燃烧

其他承诺提供的援助

除了七国集团提供的2200万美元，好莱坞演员莱昂纳多·迪卡普里奥也承诺提供500万美元帮助灭火。

苹果公司首席执行官蒂姆·库克也在推特上表示，公司将“捐款帮助保护亚马逊雨林的生物多样性”，但他没有透露具体数字。

美国总统唐纳德·特朗普在推特上表示，博索纳罗和巴西“得到了美国的全面支持”。

路透社表示，驻巴西利亚的一位外交人士告诉该机构，巴西政府已接受英国政府1220万美元的援助。

乔吉马尔·阿尔贝托（Jorgimar Alberto）来自罗赖马州，这是受火灾影响最严重的州之一

巴西有哪些救火措施？

巴西政府称，他们已经向7个州部署了4万4千名士兵来扑灭大火。检方还在调查一些指控，称其中一些火灾是由非法清理土地引发的。

巴西司法部表示，联邦警察将被派往火区，协助其他州机构打击“非法砍伐森林”。

亚马逊的火灾更多了吗？

巴西航天机构公布的数据表明确实如此。该机构称，从2019年1月1日到2019年8月27日，亚马逊地区已经发生了8.3万多起火灾，与2018年同期相比增长了77%。

美国国家航空航天局还警告称，“2019年的火灾季是自2012年以来火灾数量最多的”。BBC的分析还发现，记录在案的火灾数量非常之高，与此同时，因违反环境法规而被处以的罚款却大幅下降。

受灾地区的人们在说什么？

乔吉马尔·阿尔贝托（Jorgimar Alberto）来自罗赖马州，这是受火灾影响最严重的州之一。他目睹了自家木屋周围大部分土地被大火烧毁。

“情况很危险，我们这里有很多庄稼，所有东西都在燃烧，比如腰果树，”他说，“我甚至不得不把动物关起来，这样它们就不会被烧了。每年都是这样，这些火灾给这个地区带来了很多麻烦。”

他还说，环境官员上周帮忙扑灭了大火，但不久又重新烧了起来。他的妻子受不了呆在有烧焦气味的房子里，而且火灾威胁越来越近，所以最后选择了离开。

与此同时，一位名叫丹尼尔·皮雷斯的儿科医生告诉巴西媒体，自本月初以来，他所见的患有呼吸问题的儿童数量增加了一倍。他说：“这段时期非常艰难。干燥的天气和烟雾给孩子们带来了很多问题，比如肺炎、咳嗽和分泌物增多。”

但是来自亚马逊南部的伐木场老板埃德森·奥利维拉并不相信媒体对亚马逊的报道，他说：“在我看来，燃烧的部分和每年的火灾是一样的。”当被问及是否希望政客们为亚马逊做些什么时，他表示，他希望“这里的人们能找到经济上的替代品，找到一种利用自然财富的方式”。

“如果不向人们提供替代方案，就指责哪里出了问题是没有用的，”他补充道。