中国LTE普及率高达78.3%，拥有558万个4G基站

在过去的12个月中(截至6月底)，中国的移动运营商又签下了1.42亿4G用户，LTE普及率达到78.3%，拥有令人难以置信的12.4亿用户。

这三家运营商的月平均数据使用量均大幅跃升至7GB以上。中国移动的上网容量同比增长最大，从3.1GB增长到7.1GB，增长了一倍多。

这三家公司——中国移动、中国联通和中国电信——今年共拨出3,020亿元人民币(合428亿美元)用于资本支出(作为参考，菲律宾的两家移动运营商计划在2019年将资本支出大幅提高至27亿美元)。

中国联通有可能滑落至第三位，落后于中国电信。此前，中国联通将子公司数量提高了15%。其资本支出将增长29%，至580亿元人民币。中国移动2019年的预算略有下降，至1660亿元人民币，而中国电信将增加4%的网络支出，至780亿元人民币。

除了中国惊人的4G用户和资本支出数字，中国目前共有558万个4G基站。中国移动新增30万用户，使其总用户达到271万;中国电信拥有152万用户；而中国联通则安装了18万部，最终达到135万部。

在他们的上半年财报中，这三家公司都强调了在6月份牌照发放后加快5G部署的计划，将与SA同时开发非独立和独立(SA)网络作为最终目标。

中国移动拥有最激进的5G计划，称到2019年底将在50多个城市部署5万个基站。中国联通和中国电信今年各自的目标是安装4万个5G站点，目标城市也将达到50个。

在新兴企业中，中国正迅速发展物联网服务。中国移动上半年来自物联网的收入同比增长43.8%，至52亿元人民币。截至6月底，该公司新增1.42亿物联网智能连接，使总收入达到6.93亿元人民币。中国电信的网络连接增长79%，至1.33亿，物联网收入增长52%，至10.9亿元人民币。

中国联通没有透露物联网收入或连接数量，只透露了拥有20万个NB-IoT基站。不利的一面是，中国最大的两家移动运营商在移动业务方面持续疲软，中国移动利润出现两位数下滑，而这三家公司的ARPU均出现至少10%的下滑。

在今年1月至6月期间，这两家公司的总利润仍达到769亿元人民币(合109亿美元)，这对一个市场领军企业的董事长表示“几乎饱和”的行业来说不算坏。