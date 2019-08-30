外资大举进军中国电动汽车市场，蔚来等面临冲击

8月30日消息，据国外媒体报道，正当中国政府放松合资规定来刺激经济增长之际，特斯拉正引领外国企业加速进军中国电动汽车市场。与此同时，中国本土初创企业则在艰难应对政府补贴缩减带来的影响。

▲一辆特斯拉汽车在上海的一个展厅展出

特斯拉最早将于今年正式启动中国首家完全由外资拥有的工厂的运营，丰田、大众汽车和其他外国竞争对手也在紧锣密鼓地推出新能源汽车。

随着中国政府对电动、燃料电池和插电式混合动力汽车等新能源汽车的政策转变，外国汽车公司纷纷进入中国市场，受到政府补贴支持的国内汽车厂商在支持力度日益下降的情况下，将面临一场消耗战。

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在周四于上海召开的世界人工智能大会上表示，“我真的很高兴能来到上海超级工厂，我认为特斯拉中国团队做了一件了不起的工作，真的令人振奋。”

“中国在环境可持续发展方面是世界领导者，”马斯克说道，“这非常令人印象深刻，我认为去年全世界有一半的电动汽车是中国制造的。”

特斯拉在中国的新工厂将大量生产紧凑型轿车Model 3。它还将开始生产SUV车型Model Y，该款车将于2020年上市。作为一款面向中国市场的战略车型，Model Y的售价预计将只有豪华车型Model X的一半左右。

特斯拉汽车在中国市场的需求非常强劲。这家加州公司今年1月至6月在该国的销量约为2.1万辆，较去年同期翻了一倍多。英国市场研究公司LMC Automotive的艾伦·康恩（Alan Kang）指出，越来越多的消费者对特斯拉提供的新技术感兴趣。

其他的国际汽车制造商也通过牵手本地合作伙伴纷纷跟进中国市场。目前，外国汽车制造商获准与至多三家本土企业合作生产和销售新能源汽车，而非仅仅两家。大众汽车已与江淮汽车共同成立了一家电动汽车合资企业。这家德国公司计划到2020年推出至少30款新能源车型，到2025年在中国生产40款。

新能源汽车的销量正呈现增长。丰田今年上半年销售了9000辆，相比去年同期几乎零销量有长足的进步。这家日本公司今年春天在中国推出了插电式混合动力汽车，并计划明年推出量产的电动汽车，在未来几年将产品线扩大到至少10款。

外国汽车制造商正从市场的繁荣中获利，而中国的汽车制造商面对政府补贴2020年全面取消的情况，则在竭力站稳脚跟。政府补贴将于2020年逐步取消。新能源汽车销量第三的上汽集团今年1 - 6月销量增长7%，排名第二的北汽集团销量增长15%。

初创企业受到的冲击尤其严重，因为销量下降使得它们难以筹集新的资金。这类初创公司曾一度至少有50家。美国私募资本市场研究公司PitchBook Data的数据显示，今年1月至6月中旬，中国电动汽车制造商融资额只有7.8亿美元，较上年同期剧降近90%。

由于一系列的电池起火事件，曾经走在市场前面的蔚来汽车不得不召回了约4800辆电动汽车，裁员1000人（占其员工总数的10%）。获百度投资的威马汽车则在应对有关其汽车产品的投诉，包括行驶时突然减速。

中国政府的政策变化也在加剧这些公司的困境。在2018年，政府提出对新能源汽车的生产和销售实行配额政策，这意味着那些未能达到生产销售门槛的汽车制造商可从其他超过门槛的汽车制造商那里购买配额。但该计划被推迟到今年实施，迫使新兴企业错过了配额销售机会，让外国竞争对手受益。

一家投资公司的高管表示，新能源汽车制造商正陷入供应过剩的困境。他预测，经营管理不善的新能源汽车制造商将会被淘汰。

中国政府计划在2022年前取消汽车企业外资占股比例的限制，在2018年它已取消对新能源汽车制造商这方面的限制。宝马公司已经达成协议，将其在一家客车合资企业中的持股比例提高到75%。