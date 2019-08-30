戴森：数码马达技术是核心，累计研发投入超3.5亿英镑

8月30日消息，近日，戴森在北京举办了“源·动”戴森数码马达沉浸体验日活动，详细介绍了数码马达技术等核心技术。

众所周知，数码马达技术是戴森科技的核心，从1999年以来，戴森就在数码马达的设计、开发和制造方面已投入超过3.5亿英镑，数码马达的总生产量超过5000万台。

戴森将数码马达应用在多元领域。比如戴森V1数码马达转速达1666转/秒；戴森V2数码马达采用双极设计，体积更小；戴森V11数码马达每分钟转速达125000转，新增三级定叶轮，经过1600°C高温固化处理的陶瓷中心轴，比钢材更坚硬，而密度更小。

戴森最小的V9数码马达则刷新了人们对美发造型器的认知。戴森介绍，V9数码马达比传统马达转速快8倍，而重量只有一半，直径也只有27毫米，并含有一个轴流式叶轮，转速达到每分钟110,000转，每秒钟可推动13升的空气。

戴森表示，自从第一代数码马达发展至今，戴森已经在全球范围内申请了超过1000多项数码马达专利技术。

除了数码马达本身的技术之外，戴森还亲自参与了生产过程。戴森全球数码马达工程总监David Warne表示：“在生产过程中，最重要的一个环节就是我们的生产线。我们在数码马达制造的每一个环节都严格控制误差，这就意味着对于整个生产制造基地的要求极高。”

据介绍，戴森在新加坡制造中心内，机器人在2-3毫米的精度范围内每分钟重复运动数百次，由“控制塔”全程监控制造过程，机器人还配备3D视觉，可以查看和分析生产线上的实时状况，并能够在12秒内智能装配马达并检测质量。全自动化的生产线，让戴森平均每2.3秒就生产出了一台数码马达。