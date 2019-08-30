8月“科学”流言榜：NSA模式手机是假5G？

IT之家8月30日消息 北京科技报公布了8月“科学”流言榜，吃“狗药”芬苯达唑能抗癌？一滴血能检测阿尔茨海默症？NSA模式的5G手机是假5G？…来看真相。

“每月‘科学’流言榜”由北京市科学技术协会、北京市网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布，得到中国科普作家协会科技传播专业委员会、中国晚报科学编辑记者学会、上海科技传播协会、北京市科学技术情报研究所的支持。

1、吃“狗药”芬苯达唑能抗癌

流言：

患者吃“狗药”芬苯达唑，两个月肿瘤就消失。

真相：

芬苯达唑（PanacurC）是一种用于狗和其他动物驱虫的药物，目前没有临床研究支持该药能治疗癌症，现有的一些支持或反对证据均来自动物实验。

动物实验距离临床试验，乃至成为药物还有很长的距离。通过动物实验却没有通过临床试验的药物举不胜举。芬苯达唑是一种未经过临床试验的兽药，人吃兽药本身就存在很大风险。

任何一款抗癌药的上市必须经过动物实验、药代动力学研究、临床1-3期研究等多方面的试验，来充分了解药物的安全性、有效剂量、疗效等。从动物实验来看，芬苯达唑的抗癌机制与当前的化疗机制并没有太大区别，所以仅仅凭借极少数特殊案例得出所谓治疗有效的结论，是缺乏科学依据的。

2、一滴血就能检测阿尔茨海默症

流言：

现在出现一种新技术，只要检测一种血液标志物，就可以检测阿尔茨海默症。

真相：

现代病理学研究已证实β淀粉样蛋白（即Aβ）和tau蛋白的异常沉积，是阿尔茨海默症的经典病理表现，并且在患者出现临床症状之前就已经存在。

最新研究显示，抽血检查Aβ40、Aβ42和tau蛋白，能80%预测脑脊液异常，而脑脊液异常的患者是阿尔茨海默症的高危人群。所以，Aβ40、Aβ42和tau蛋白有作为阿尔茨海默症血液标志物的潜质。

但能够预测脑脊液异常并不代表就可以早期诊断阿尔茨海默症，而且血液标志物检测也没有在现实临床中使用，依然还是处于人体临床试验的阶段，有待于科学家们展开更多试验来进行验证。

总之，临床确诊阿尔茨海默症依然是非常复杂的，需要经过多种检查手段综合评估判断。目前说通过血液标志物来筛查阿尔茨海默症还为时尚早。

3、NSA模式的5G手机是假5G，明年就不能用了

流言：

从2020年起只支持NSA模式（即非独立组网）的新5G手机将不能获得工信部认证，因此NSA模式的5G手机是假5G手机，明年就不能用了。

真相：

全球通行的5G组网模式分两种——NSA（非独立组网）和SA（独立组网）。NSA技术成熟，可大面积覆盖；而SA尚处于试验阶段，实现基本覆盖还需要时间。

不发入网许可，并不意味着NSA手机不能用了，只不过既联着4G网、又联着5G网的NSA模式，对手机电池的消耗较大。建设初期整体网络部署将以NSA/SA共存的模式展开，今年销售的首批NSA模式的5G手机在未来几年内都不会受到影响。

专家表示，预计要到明年年初，我国才会推出支持SA组网模式的手机，但无论是NSA还是SA，都是5G网络的组网方式，不存在真假之分。对于用户而言，NSA模式的5G手机和SA模式的5G手机在高速下载的体验上没有区别，也不影响使用。

4、空腹不能吃香蕉

流言：

香蕉里含有大量的镁，空腹吃香蕉会导致血液中镁含量骤然升高，造成人体血液内镁、钙比例失调，从而对心血管产生抑制作用，不利于健康。

真相：

香蕉的镁含量确实不低，但香蕉中的镁是一点一点地缓慢进入体内，而且吸收量有限，不会像打针一样瞬间全部进入血液。

而且，镁是人体必需的元素之一，人体有一套调节镁浓度的机制。如果人体内的镁浓度不够，肾脏会加大对原尿的吸收力度，尽量回收原尿中的镁。反过来，如果镁浓度过高，肾脏的重吸收就会减少。对于肾脏健康的人来说，一般不会出现镁缺乏、镁过量的问题，所以空腹可以吃香蕉。

5、甲状腺结节是癌症前兆

流言：

检查出有甲状腺结节就是患上甲状腺癌的前兆。

真相：

总的来说，大部分甲状腺结节是良性病变，真正的甲状腺恶性肿瘤只占很少一部分，甲状腺结节患者不必过度担心。

甲状腺癌的诊断，主要依靠触诊、超声、穿刺和术中病理。随着现代超声技术分辨率的不断提高，越来越多隐匿性很强的甲状腺乳头状微小癌都能被发现，大部分甲状腺癌经过科学规范的治疗可以被治愈。

不过，甲状腺结节虽不用过度担心，但也不可掉以轻心，需要尽早到正规医院进行明确诊断，以免延误病情，错过治疗的“黄金时间”。

另外，专家提醒，由于甲状腺癌早期通常无明显症状，很难被觉察，如果出现结节突然增大、吞咽困难、结节附近组织发生粘连等症状，应进行全面的甲状腺功能检测，对结节进行判断，对难以辨别的结节，应每隔6到12个月定期检查一次。