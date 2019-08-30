被暴雪起诉抄袭的手游《Glorious Saga》宣布停运，新浪游戏方面未发声

IT之家8月30日消息 据游民星空报道，暴雪近日在加利福尼亚州起诉新浪游戏，称其免费游戏《Glorious Saga》是“几乎完全复制《魔兽》游戏和其相关产品”。随后，《Glorious Saga》于其脸书页面宣布停止运营。

暴雪表示，新浪游戏旗下的“许多”游戏都是基于《游戏王》、《火影》等知名的游戏系列，当然也有《魔兽世界》。

暴雪律师称，被告方从这款侵害了版权的游戏中“大量获利”，并且利用侵权图像“吸引了上千的玩家”，同时游戏中还是用了许多《魔兽世界》中的角色名称，例如吉安娜、古尔丹和玛法里奥。

同时暴雪还指出，《Glorious Saga》的图标就是照搬《魔兽世界：争霸艾泽拉斯》。

随后，《Glorious Saga》于其脸书页面宣布停止运营，声明全文：

“停运公告

亲爱的玩家，

感谢你们一直一直以对来游戏的支持和喜爱，我们在游戏中度过了一段美好的时光。

但是由于一些不可抗的原因，我们决定宣布游戏会在8月29日06:00（EDT时间）停运，所有服务器都将被关闭。玩家将无法再登陆。

我们对此非常抱歉，在服务器关闭过程中，我们会尽可能地提供指导和最好的服务。

运营团队”

目前新浪方面仍未就此事发声。