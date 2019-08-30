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外媒：三星Galaxy A91屏幕为6.67英寸，很快将登陆印度市场

2019-8-30 11:29:36来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家8月30日消息 据外媒报道，消息称，三星Galaxy A91屏幕大小为6.67英寸，很快将登陆印度市场，预计价格在30000印度卢比（约合人民币2989元）到35000印度卢比（约合人民币3488元）之间。

▲此前曝光的三星Galaxy A90系列渲染图

据Droidshout报道，Ishan Agarwal消息称，三星Galaxy A91手机的型号是“SM-A915G”，配有一块6.67英寸的屏幕。虽然这款手机的确切设计还不清楚，但目前已经知道将有黑白两种颜色可供选择。基本机型将提供128GB的存储空间。定价部分并不清楚，Ishan Agarwal称，在30000印度卢比（约合人民币2989元）到35000印度卢比（约合人民币3488元）之间。

此外，还有一些三星Galaxy A90 5G版本的消息；这款手机的型号是SM-A908B/N/0（根据市场不同），屏幕大小也是6.67英寸；这款手机将登陆中国、韩国和欧洲市场；Droidshout猜测这两款手机可能是几乎相同的设备。

据了解，目前三星A90 5G版已经通过WiFi、蓝牙SIG和韩国的NRRA认证，目前还没有确切的发布日期。

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关键词：三星Galaxy A91三星Galaxy A90

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