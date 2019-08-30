Windows 10系统平板模式重做，专门服务二合一变形本

从Windows 7到Windows 8，微软为适应触屏操作做了很多加法，也催生了自己的Surface产品线，然而7到8的用户操作习惯跨度太大，大家抱怨声不停，又导致从Windows 8到Windows 10的这个阶段，跟触屏相关的功能方面，又在偷偷做减法。它最近一次的新举措是重新设计Windows 10的“平板模式”，去除了全屏开始菜单，重回系统桌面。

这套为二合一混合模式变形本专门修改出来的平板模式的主要特点如上所述，抛弃现有开始菜单的全屏磁贴触控设计，而是在原有系统桌面基础上，把搜索框挤压成图标，然后把任务栏上的图标间距拉大以方便触摸操作。虚拟键盘仍然会在触碰文本输入框时弹出，而文件浏览器也会更换成更方便触控的布局。

微软表示这种细节上的切换只会在变形本连接/移除键盘时发生，同时Windows 10原有的平板模式手动开关也会保留，只不过自动切换不再以原来的模式为准了。整体感觉上这次修改更像是把风格更换成在Windows 7的基础上加上最小程度的触控适配，而非Windows 8那种脱胎换骨。

除新的自适应平板模式外，月初时微软也在测试Windows 10的系统设置云端同步功能，类似于现在的手机OS，在重置系统或是换机之后能最快速度把系统重设成自己习惯的状态，并完全不需要本地介质。