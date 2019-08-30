2019年版第五套人民币怎样识别？央行：一转二摸三透光

IT之家8月30日消息 今日，中国人民银行正式发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币。新的人民币保留有原有的元素，同时也对部分纸币硬币外观进行了调整。

此外，央行今日上午带来了2019年版第五套人民币的识别方法——一转二摸三透光。

一转（适用于新版人民币50、20、10元）

"转"是指转动钞票看两处。

• 转动钞票观察，票面正面中部面额数字会变色。"50""10"由绿变蓝，"20"由金变绿。

• 转动钞票观察，50、20、10元票面正面右侧的安全线颜色由红色变为绿色。

二摸（适用于新版所有纸币）

"摸"是指触摸多处有凹凸。触摸票面正背多处，有明显凹凸感。



三透光

"透光"是指透光观察看两点。

• 透光看水印是否清晰（适用于新版所有纸币）。

水印在票面左侧空白处，透光观察，能看见立体清晰的水印图案。20、10、1元的水印图案分别为荷花、月季花、兰花及面额数字的白水印。

• 透光看对印图案是否精准重合（适用于新版50、20、10元纸币）。

对印图案在票面正面左下方和背面右下方，透光观察，其正背面图案会组成一个完整的面额数字"50"20""10"，图案精准重合。

一转二摸三透光