路虎全新卫士预告图放出：硬汉依旧，后期或推纯电版

IT之家8月30日消息 先前曾有外媒曝光了2020款路虎卫士的路试谍照。新款卫士预计将会在法兰克福国际车展上发布。而最近路虎官方则正式对外放出了全新一代路虎卫士的预告图。

从此次发布的预告图中可以看出全新卫士将延续前几代的硬派越野车路线。同时从图中也可看出新路虎卫士的中网节以及路虎家族传统的墨绿色“Land Rover”车标。

从先前曝光的路试谍照来看，全新路虎卫士的外观依旧采用方正的设计语言，不过与老款相比要更现代化一些。前脸依旧采用家族式设计风格，前大灯也被设计成方方正正造型，内部还嵌有半圆形LED灯。尾部设计则依旧沿用传统的侧开式设计，而备胎外挂实机也为整车添加了不少的硬汉色彩。

内饰方面，全新路虎卫士加入了许多充满科技元素的内容在里面。包括数字化液晶显示屏、中控大屏设计及旗下放的操纵杆式换挡器，内饰设计和新卫士的外观采用完全不同的风格。

动力方面，全新路虎卫士将采用2.0升四缸涡轮增压汽油发动机及柴油发动机并辅以后独立悬挂+空气悬挂系统。全车身基于MLA平台架构打造并采用承载式车身结构设计+四驱系统，无论是城市通行还是户外越野均可满足需求。

值得注意的是路虎后期还会推出搭载Ingenium系列发动机的汽油版车型及包括纯电动版本在内的更多电气化衍生车型。