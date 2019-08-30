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官方放出OPPO Reno2视频防抖合集：怎么拍都稳

2019-8-30 12:01:48来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家8月30日消息 今天OPPO官微放出了即将发布的Reno2的视频防抖功能的视频合集，号称“拍什么都稳，怎么拍都稳。”

OPPO Reno2将主打视频超级防抖功能。从官方放出的视频可以看出，无论是坐过山车，还是高速滑雪，还是驾驶快艇驰骋，OPPO Reno2都能拍出稳稳的视频。如今vlog在年轻人中非常流行，OPPO显然是想通过超强的视频防抖卖点来吸引年轻消费者的关注。

值得一提的是，OPPO Reno2近日已经在印度提前发布，Reno2正面采用一块6.5英寸AMOLED显示屏，屏幕比例为20:9，采用高通骁龙730G处理器，前置1600万“鱼鳍式”升降摄像头。后置四摄，4800万超清主摄+1300万长焦镜头+800万广角镜头+黑白风格镜头的四摄组合，并支持5变混合变焦和20倍数码变焦。除了防抖，Reno2还支持人像虚化、视频降风噪和3D录音等功能。配备了一块4000mAh的大电池，支持VOOC 3.0闪充。OPPO Reno2于9月20日在印度市场开售，价格为37000印度卢比（约合人民币3691元）。

OPPO Reno2国行版将于9月10日上午10点在上海发布，感兴趣的小伙伴不妨关注一下。

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关键词：OPPO Reno2

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