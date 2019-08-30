B站flv.js开源作者月薪不到5K，学历对程序员有多重要

上周，文摘菌向大家介绍了在美国当数据科学家的年薪水平，发现科学家们的整体薪资走势虽然有所下降，但是年薪中位数保持在12万美元左右。

同一时间，知乎上一个很老的话题忽然被重提，也和开发者的薪酬有关。B站三年前开源的flv.js项目大火，标星超过1.5万，但是项目的开源作者谦谦（网名）被曝月薪竟然还不足5000？年薪不到6万人民币？对比一下简直是天壤之别！

截止到发稿时，知乎上的关注者与话题浏览量

那么当年程序员的薪资情况到底如何呢？根据“2017年一线城市程序员工资大调查”显示，一线城市的程序员薪资平均数和中位数均上10K，最低只有3K，最高则有25K，公差较大。

链接：

https://blog.csdn.net/juwikuang/article/details/72888792

如果只看薪酬的话，谦谦只能算是程序员里的“低收入人群”了？那么问题来了，flv.js到底是什么，为什么有人说这个项目十分牛逼，但开源作者遭受到的却是如此冷清的待遇？

中国高中毕业95后程序员开发，GitHub标星1.5万

如果只用一句话介绍，flv.js就是一个使用纯JavaScript编写的FLV（HTML5 Flash Video）播放器。

具体来说flv.js到底厉害在哪里？根据作者谦谦介绍，flv.js做了三件事：

HTML5原生仅支持播放mp4/webm格式，flv.js实现了在HTML5上播放FLV格式视频；

使Bilibili网页端平滑过度到HTML5播放器，历史遗留不再是障碍；

对于视频直播，在HTML5上支持了延迟极低HTTP FLV播放，解开网页端直播对Flash的依赖。

还是有点蒙？别急，知乎网友@飞翔的蜗牛补充道，如果要解决在手机网页端用H5播放的问题，除了有时候会带来18秒延迟的HLS，目前来说只有flv.js，它能将延迟控制在1秒内，因此知乎网友@王平认为，flv.js是“H5上实现直播的目前已知的最优解决方案”。

其次，@王平还说，flv.js不仅能实现高质量的音视频解码，还支持H5富媒体标准mse，盛赞道，“这是中国程序员在H5音视频领域的一项杰出成果”。

flv.js不仅在国内获赞无数，其在GitHub上的开源项目也有相当高的关注度。

截止到发稿时，flv.js在GitHub上标星15707，被Fork2368次

到这里，大家是不是都开始脑补flv.js背后的程序员到底是何方神圣？

答案揭晓——

其实，flv.js的开源作者谦谦只是个95后（96年出生，今年才23岁），最高学历居然也只到了高中。

据本人在微博的回复，对编程语言的学习是基于即时需求。不得不说，大牛就是大牛！

然而，根据谦谦在微博上晒出的工资入账截图，显示只有4389.32元，不到5K，谦谦自己也感慨“比star还少”。

不得不说，在这项突破性成果面前，5K月薪显得有点low了。

到底是什么原因使得flv.js的开源作者的月薪如此之低？有网友直接感叹B站自己亲手送走了一个技术大牛，并质疑目前大厂的管理制度，认为他们都不重视底层技术员，只重视那些热门应用的技术人员。也有网友认为，或许是谦谦本人在维护flv.js上花费了太多时间而没能完成领导交付的任务，亦或者是因为谦谦在公司的岗位类型与职级较低，才导致现在的结果。

从谦谦的微博截图上看，他在公司“三次绩效评级拿了三个C”，或许也是诱因之一。

更多的网友则是在为谦谦鸣不平，认为就flv.js在GitHub上的标星量来看，谦谦完全能找到一个薪资与本身能力相匹配的工作，他早就“应该跳槽”了。

程序员路不好走，有人欢喜有人愁

不管是国内还是国外，像谦谦这样学历不高技术却很好的程序员不在少数。在知乎上将关键词“程序员”和“学历”、“高中”、“专科”等词随机组合搜索，能看到不少年轻人在学历和技术面前纠结挣扎。

程序员这条路终点或许会有高薪等待，但是个中艰辛又有谁知道呢？

加布里埃·戚鲁利：2048背后的少年

提起《2048》，想必大家都会有熬夜刷游戏通关的“黑历史”，但是小游戏背后其实还藏有一段艰辛史。

加布里埃·戚鲁利开发出小游戏《2048》的时候才19岁，他也只是抱着试试自己是否能独立做出一款游戏的心态，就参照着自己喜欢的游戏《1024》制作出了《2048》，将其发布在了GitHub上。

没想到第二天，推特、脸书等社交软件上全都在讨论《2048》，游戏页面的访问人数也是呈指数级地增长。不少游戏开发人员找到他，希望能将这个游戏植入到手机中获利。但是，考虑到《2048》是基于其他游戏制作而成，加上当时戚鲁利手上还有其他项目，就拒绝了邀约。

于是，各种版本的《2048》相继出现在手机商店里，各大开发商想必都赚了个盆满钵满，而开发者戚鲁利只能望梅止渴。

直到后来戚鲁利改变想法，他说自己不是为了金钱，而是不想让自己错失良机，游戏开发之后也会尽可能地保持初心，他说：“唯一不后悔的方式，就是拥抱它。”

现在，戚鲁利已经离开了游戏行业，在荷兰一家企业管理软件公司做着前端开发和设计师的工作，因为懂得设计和编程，他成为了公司的重要员工。

阿里程序员：学历不够努力凑

现今在阿里工作的一名程序员曾在匿名社区发帖讲述自己的奋斗史。

他说，因为高中成绩太差，大学是托关系才进去的，到大二才发现学制是网络教育。毕业之后第一份工作月薪只有3K，住的是5平方米的隔断房。后来陆续换了两家外包公司，月薪分别涨到5K和7.5K。

2014年在某二线大厂遇到了他的伯乐，技术能力得到提升，离开的时候月薪达到15K。

2016年加入阿里，刚开始是P6级别，现在经过自己的努力升到了P7级别，年薪已达到百万，总包100+。

学历只是敲门砖，技术才是硬道理？

从上面的例子中我们看到，只有高中学历的谦谦进入B站开发了flv.js，19岁的戚鲁利开发出火遍全球的《2048》，三本院校毕业的阿里程序员现年收入过百万，他们的学历都不够耀眼，但与此对比而言，他们的编程能力都十分强悍，也都取得了非常不错的成就。

那么对于程序员而言，如果硬技术能力过关，学历是不是就不那么重要了呢？公司在应聘程序员时更看重什么，学历？还是能力？有人说，学历只是敲门砖，真正决定后期升职加薪走上人生巅峰的还是过硬的技术，但是如果没有敲门砖，这个门是进不去的。

现实情况真的如此吗？文摘菌特意去采访了几位程序员和互联网公司的HR，来看看他们是怎么说的吧。

程序员Y：在深圳做Java开发

Y所在的是深圳某上市公司，公司对程序员学历的基本要求是本科及以上，没有例外情况出现过。程序员的工作量需要视情况而定，项目期间的工作量比较大，会经常加班，平时是普通的上班族时间，以及周末双休。

公司给应届生的月薪是7K（税前），没有绩效考核。Y抱怨说有同龄人的薪资水平已经超过10K了，当被问到为何不跳槽到薪资更高的公司时，Y表示想先等涨薪，下家的薪酬会适当考虑上家标准，而且“能力越高的人越好跳槽”。

程序员Z：在重庆做网络

Z现在在重庆某大学任职，主要做一些网络、云平台、虚拟化，还有一点通信和信息安全方面的工作。学校对程序员的学历要求也是本科及以上，如果要编制的话就得985或者海外博士级别。程序员平时的工作量不大，作息也是朝九晚六，只有开学和期末比较忙，但都没有遇到过加班的情况。

学校给他们的薪资问题与学校职工一样，会“定级定岗评职称”。Z表示目前还不想去互联网公司，主要是考虑到华为去年淘汰了一批35岁之后的研发人员，现在很多互联网公司在效仿，Z想“为35岁之后谋条出路”，Z还感慨道“IT始终是一个吃青春饭的行业”。

Z认为，对于程序员来说，前期能力更重要，后期就主要看学历了。

互联网公司A：北京某大厂

HR介绍道，现在公司的程序员有2000多人，占比20%左右。

公司在招程序员的时候更看重选手的公司背景、教育背景、是否有亮点的项目经验等。本科学历是公司对程序员的硬性要求，公司成立初期可能有找过专科毕业的程序员，现在基本没有了。就以往的面试经验而言，很少能碰到学历很低但是专业很强的人，如果有，简历上还需要多下功夫，比如利用特别优秀的比赛或者知名互联网公司经验做背书，这样才可能考虑他。

互联网公司B：上海某技术公司

根据HR介绍，现在公司规模在500-1000人左右，程序员占了70%。

相对于学历，公司更看重程序员的技术能力和工作能力，相较而言学历没有那么重要，现在公司里也有专科学历的程序员，而且后续发展与升迁全看个人能力，“与学历的关系不是很大”。

HR还表示，程序员的入职薪酬跟很多因素有关，主要是看岗位类型和职级，与源码贡献率等没有太大关系；后期薪酬的调整也都是按照公司规定来，每年会调整一次，如果对项目贡献大，涨薪幅度也会相应加大。

希望技术大牛们都能得到值得的尊重

尽管有互联网公司B这种更看重程序员技术能力的公司，但更多公司在招聘程序员的时候还是会把学历放在首位，学历只是敲门砖的话看来不无道理。

但是回过头来我们不禁还是会疑惑，为什么不少像谦谦这样的技术大牛竟会在公司内遭此冷遇，好像不仅和学历挂钩，也不仅和公司制度有关。

当今社会给予了程序员群体很多关注，似乎程序员的高薪是理所当然，程序员群体在接受这种注视的同时对所处的社会身份也就会产生比较高的期待，但在与现实的落差对比中难免被注入不公平因素，谦谦就是一个典型的例子，他的能力与收获呈现出极端不平衡的态势。

而在更早的时候，谦谦在微博上就已经表达出了想要远离js圈的想法。

目前，谦谦的微博更新停留在2018年11月，内容是系统自动发送，在未更新的这段日子里，或许他在重新学习C++，或许他已经在某家薪资不错的公司任职。

不管怎样，我们都希望国内像谦谦这样的技术大牛们能得到应得的尊重。